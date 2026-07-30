"Медиакампус": жителей Самарской области приглашают в образовательную программу проекта "ТопБЛОГ"

Бесплатно пройти обучение у ведущих экспертов российской медиаиндустрии, освоить современные инструменты продвижения, научиться создавать востребованный контент и вывести свой блог на новый уровень могут жители Самарской области благодаря образовательной программе "Медиакампус" всероссийского проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Это крупнейший в России проект по развитию авторов контента, который объединяет сотни тысяч участников и помогает им профессионально развиваться в сфере новых медиа. Регистрация открыта на сайте.

Главным образовательным направлением шестого сезона проекта "ТопБЛОГ" стал "Медиакампус" — программа, которая помогает начинающим и опытным авторам развивать блог как профессиональный медиапроект. Участники осваивают современные инструменты создания контента, учатся понимать алгоритмы цифровых платформ, развивают личный бренд, работают над собственными медиапроектами и получают знания, которые помогают выстраивать партнерства, масштабировать идеи и превращать творчество в профессию. Присоединиться к обучению может каждый житель Самарской области — независимо от возраста, профессии и опыта ведения блога. Обучение полностью бесплатное, регистрация доступна на официальном сайте проекта.

"Сегодня для всех желающих открыт полный образовательный маршрут трека "Медиакампус" из пяти тематических модулей, которые позволяют пройти путь от первых шагов в создании контента до запуска собственных медиапроектов. Мы объединили лучших экспертов медиаиндустрии, цифровых платформ, университетов и институтов развития, чтобы обучение было максимально практикоориентированным. президентская платформа "Россия — страна возможностей" создает среду, где талант, знания и инициатива находят поддержку и открывают путь к новым достижениям. Приглашаем всех присоединиться к обучению, пройти полную образовательную программу и сделать следующий шаг к профессиональному развитию в медиа", — отметила руководитель всероссийского проекта "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Ирина Круглова.

Обучение в треке "Медиакампус" включает пять модулей, каждый из которых разработан совместно с ведущими образовательными организациями, цифровыми платформами и институтами развития страны:

Модуль в партнерстве с Фондом "Сколково" — посвящен современным инструментам создания контента и работе с алгоритмами цифровых платформ.

Модуль от экспертов Российского государственного гуманитарного университета — помогает участникам освоить инструменты построения личного бренда, позиционирования и профессиональной самореализации.

Модуль от представителей факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова помогает участникам перейти от создания контента к развитию собственных медиапроектов, уделяя особое внимание формированию устойчивого общественного влияния.

Модуль, разработанный совместно с компанией VK, знакомит авторов с особенностями работы крупнейших российских цифровых площадок и помогает выстраивать присутствие сразу в нескольких социальных сетях.

Модуль, реализуемый при поддержке Института развития интернета, Фонда президентских грантов, президентского фонда культурных инициатив, Центра "Благосфера" и образовательной платформы "Нетология", учит участников монетизировать блог без потери доверия аудитории, готовить проекты для грантовых конкурсов, выстраивать партнерства, собирать команды и масштабировать собственные медиапроекты.

Освоив не менее 60% программы, участники смогут попробовать свои силы в конкурсном этапе трека "Медиакампус", который стартует в конце августа. Сильнейшие авторы выйдут в финал шестого сезона проекта "ТопБЛОГ", где поборются за звание победителей крупнейшего медиапроекта России. Для участников это станет возможностью заявить о себе на всю страну, получить признание профессионального сообщества и открыть новые перспективы для развития.

Помимо образовательной программы, участникам доступны блог-туры проекта "ТопБЛОГ" — специальные творческие экспедиции, которые позволяют авторам открывать для себя регионы России, знакомиться с их культурой, историей, туристическим потенциалом и людьми, а затем рассказывать об этом своей аудитории. Такие поездки помогают находить новые темы, вдохновение и профессиональные идеи для собственного контента. Участие в блог-турах также бесплатное и осуществляется по результатам конкурсного отбора.

В настоящее время открыт прием заявок сразу на два блог-тура. Путешествие в Калужскую область пройдет 28–29 августа и будет реализовано совместно с администрацией губернатора Калужской области. С 27 по 30 августа состоится блог-тур в Нижегородскую область, организованный совместно с Центром развития молодежных медиа "ШУМ". Принять участие в конкурсном отборе в Калужскую область могут все желающие, а в поездку в Нижегородскую область приглашаются молодые авторы контента в возрасте от 18 до 35 лет. Для участия необходимо выполнить творческое задание, подробные условия опубликованы в официальных социальных сетях проекта "ТопБЛОГ".

Проект "ТопБЛОГ" реализуется в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".