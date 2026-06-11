В центре "Авангард-Самара" юнармейцы показали "чеканный шаг" в честь Дня России

В центре военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара" прошел конкурс строевой подготовки "Шаг армии чеканный", приуроченный ко Дню России. Юнармейские команды по 6 человек соревновались в слаженности движений. Всего в нем приняли участие 160 подростков из Самары и области.

Почетное жюри, в состав которого вошли ветераны специальной военной операции, оценивало синхронность и четкость выполнения каждого элемента.

"Человек находится не один. Он находится в среде, вокруг него другие люди. Отталкиваясь от этой среды, он делает шаги назад, вперед, вправо, влево — это критически важно при взаимодействии с товарищем. В боевых условиях это просто необходимо. Строевая подготовка — это лишь начало тренировки "зеркальных нейронов". Вы можете наблюдать это в природе: когда стая птиц летит и одновременно перемещается вправо или влево, и ни одна птица не сталкивается", — отметил ветеран СВО, выпускник программы "Школа героев" Сергей Пигарев.

Конкурс "Шаг армии чеканный" проводится в рамках военно-патриотической смены "Равные возможности". Однако, как подчеркнули организаторы, строевая подготовка для воспитанников — это не разовое выступление, а системная работа.

"Наша строевая подготовка — это не только выступление сегодня. Мы регулярно участвуем в парадах — 7 ноября на Параде Памяти, 9 мая на Параде Победы", — рассказала Екатерина Панкратенко, начальник смены центра "Авангард-Самара", начальник штаба отделения "Юнармии" Советского района Самары.

Центр "Авангард-Самара" в этом году примет несколько сотен детей из областной столицы и других муниципальных образований. Программа подготовки выходит далеко за рамки строевого шага. Подростков ждут занятия по огневой подготовке и обучение работе с БПЛА.

"Все работает на наш профиль. Мы даем именно военно-спортивную подготовку, необходимые для этого умения и навыки", — подчеркнул Игорь Устинов, директор центра "Авангард-Самара".

По итогам конкурса компетентное жюри из представителей общественных ветеранских организаций определило лучший парадный расчет. Им стали представители самарской школы № 77. В завершение смены юнармейцы — обучающиеся школ Самарской области — прошли строевым шагом, исполняя патриотическую песню.