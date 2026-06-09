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Молодежная политика Общество

111 заявок на участие в проекте Общества "Знание" уже подали наставники из Самарской области

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Свыше 7 тысяч участников из всех регионов России уже присоединились к проекту, который реализует Российское общество "Знание" при поддержке Министерства просвещения РФ, Росдетцентра и Движения Первых. Прием заявок продолжается до 30 июня 2026 года на официальном сайте проекта.

Фото: Российское общество "Знание"

Большая часть заявок на участие в проекте Знание.Наставники поступила от представителей школ, на наставников из организаций среднего профессионального образования приходится около 30% заявок. Самой активной категорией участников стали наставники-педагоги, они подали 3564 заявки. От наставников-советников поступило 2082 заявки, от наставников-руководителей — 1755 заявок. Наиболее востребованной номинацией стала "Лучший наставник школы с численностью обучающихся в организации от 501 человека".

Сейчас участники проекта проходят обучение на платформе Знание.Академия. Для них разработан специальный курс "Мастерство наставника: развитие потенциала у молодежи с низкой мотивацией". Слушатели познакомятся с современными подходами к диагностике потенциала, научатся выстраивать доверительные отношения и сопровождать индивидуальное развитие молодежи. В курсе также представлены практики наставничества, инструменты поддержания мотивации и техники профилактики профессионального выгорания.

После завершения обучения специалистам предстоит сформировать профессиональное портфолио с результатами своей наставнической деятельности, выполнить практические задания, основанные на педагогических ситуациях, а также представить авторскую наставническую практику.

По результатам экспертной оценки выберут лучших наставников из разных регионов страны. Победители получат денежное вознаграждение, а 200 участников с лучшими результатами пригласят на очную образовательную программу в центр знаний "Машук". Там они смогут представить свои практики, обменяться опытом с коллегами и продолжить профессиональное развитие.

Прием заявок на участие в проекте Знание.Наставники продолжается до 30 июня. Подать заявку могут руководители образовательных организаций и их заместители, педагогические работники, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Проект Знание.Наставники формирует комплексную систему выявления, поддержки и профессионального развития наставников в общеобразовательных организациях и системе среднего профессионального образования. Особое внимание уделяется повышению престижа наставничества, совершенствованию просветительской деятельности и тиражированию эффективных воспитательных практик.

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

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НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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