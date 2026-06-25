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Молодежная политика Общество

Семья из Самарской области победила в первом этапе Всероссийского конкурса "Читаем всей семьей"

САМАРА.
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Тысячи семей со всей России рассказали о своих традициях семейного чтения в первом периоде Всероссийского интернет-конкурса аудиовизуального контента "Читаем всей семьей". По его итогам эксперты выбрали 10 лучших видеоработ, отражающих традиции совместного семейного чтения. Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Российское общество "Знание"

Победителями первого этапа конкурса "Читаем всей семьей" стали семьи из 8 регионов России: Самарской, Воронежской, Орловской, Свердловской, Тульской областей, Республики Татарстан, Республики Алтай и Республики Башкортостан. Больше всего победителей было выбрано в номинации "Читаем вместе", где принимают участие семьи с детьми разного возраста.

Победителем конкурса из Самарской области стала семья Фроловых из Сызрани. Команда "Ф2" в составе мамы Елены Владимировны, дочери Василины и сына Данилы в номинации "Читаем вместе" покорила жюри выразительным прочтением повести Яна Ларри "Необыкновенные приключения Карлика и Вали".

Совместный семейный досуг Фроловых неразрывно связан с родной волжской природой: любимые традиции — прогулки на лодке по Волге и велосипедные поездки, а чтение детской литературы органично вплетается в активный отдых, превращая каждое совместное мероприятие в маленькое приключение. Искренняя любовь к книгам и друг к другу позволила этой дружной семье стать ярким примером того, как чтение объединяет поколения даже в самом динамичном ритме жизни.

Всего на первый этап конкурса зарегистрировалось 5 тыс. семей из 89 регионов России. Самому младшему участнику конкурса всего 4 месяца, он выступил вместе с мамой и представил Краснодарский край. Самая старшая участница — 95-летняя представительница Донецкой Народной Республики.

В жанровом отношении для конкурсных роликов семьи-участницы чаще всего выбирали народные и авторские сказки: среди лидеров — "Колобок", "Репка", "Теремок", "Гуси-лебеди", "Кот в сапогах", "Сказка о царе Салтане", "Маленький принц". Кроме того, были популярны стихотворения и поэмы: например, произведения Агнии Барто "Мячик" и "Я расту", стихи Корнея Чуковского "Телефон" и "Мойдодыр", а также творчество Сергея Есенина и Габдуллы Тукая. Среди авторов наиболее часто в заявках встречаются Корней Чуковский — около 95 раз, Агния Барто — около 82 раз и Александр Пушкин — около 78 раз.

До 31 июля продолжается прием заявок на второй период конкурса, а с 1 августа по 30 сентября пройдет сбор видеоработ на третий — завершающий — период. К участию приглашаются семьи в любом составе — родители, дети, бабушки, дедушки и другие родственники.

Для подачи заявки требуется пройти регистрацию на сайте конкурса, опубликовать в социальной сети "ВКонтакте" видеоролик длительностью от 1 до 5 минут, демонстрирующий читательские традиции семьи, с хештегом #ЗнаниеЧитаемВсейСемьей и отправить ссылку на видео через личный кабинет.

Дополнительные баллы можно получить, передав семейную книжную эстафету — пригласив к участию другие семьи. При создании роликов разрешается использовать любые творческие приемы: выразительное чтение, инсценировки, семейные истории о любимых книгах, совместное чтение вслух и многое другое.

Проект, направленный на возрождение и популяризацию традиций семейного чтения, реализуется Российским обществом "Знание" при поддержке Российской государственной детской библиотеки, Движения Первых, Института изучения детства, семьи и воспитания и Российского книжного союза.
Авторов лучших видеороликов ждут ценные призы и поездка на финальные мероприятия в Москву, которые пройдут декабре 2026 г. в Национальном центре "Россия" в рамках Форума школьных библиотекарей. Дополнительно с октября по ноябрь 2026 г. пройдет открытое голосование в соцсетях за лучшую работу в спецноминации "Читай с нами, страна!": семья-победитель также получит приглашение на церемонию награждения.

Знание" — крупнейшая просветительская организация России с богатой историей и традициями просветительской работы, главная площадка страны для открытого диалога между молодежью и выдающимися людьми.
Проекты и мероприятия Общества, посвященные самым актуальным темам, направлены на популяризацию научных знаний в новых форматах, развитие и просвещение людей всех возрастов и профессий, демонстрацию отечественных достижений в науке, технике, спорте, искусстве и других областях.
Общество ежегодно проводит десятки тысяч просветительских мероприятий, создавая возможности для личностного развития и самореализации, для получения достоверной информации и востребованных знаний в очном формате и на цифровой платформе.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило 32 тысячи человек. Они провели свыше 256 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 5 млрд просмотров.

 

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