В понедельник, 3 августа, в Сибирском федеральном университете (Красноярск) завершился финал всероссийского конкурса "Большая перемена" для школьников 5-7 классов и старшеклассников из-за рубежа - флагманского проекта "Движения Первых".
В торжественной церемонии закрытия принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства поздравил ребят с завершением конкурсных испытаний и пообщался с финалистами.
В финале соревновалось более 800 школьников. Самарскую область на конкурсе представляли восемь участников. По итогам испытаний пять школьников из региона вошли в число победителей. Они получат уникальную возможность отправиться в августе в "Путешествие мечты" на поезде через всю Россию. Одна группа школьников проедет по маршруту от Москвы до Владивостока, вторая - от Владивостока до Москвы. Педагоги - наставники победителей будут отмечены денежными премиями в размере 100 тыс. руб. и смогут пройти просветительскую программу от партнеров конкурса.
Обращаясь к участникам, Владимир Путин подчеркнул масштаб конкурса и его значимость для будущего страны. "Хотел бы обратить ваше внимание, что за те годы, в течение которых мы проводим "Большую перемену", этот конкурс, в нем приняли участие - только представьте себе - более семи миллионов человек! Но дело не только в количестве людей, которые принимают участие или приняли участие в этом замечательном мероприятии. Дело в том, каких результатов добиваются те, кто прошел испытания, через "Большую перемену". Многие из них стали студентами ведущих вузов, высших учебных заведений страны. Некоторые занялись собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно, удачно. И конечно, в этой связи хочу поблагодарить ваших наставников, ваших преподавателей, учителей, представителей бизнеса. Поблагодарим их за это, поприветствуем их всех аплодисментами", - заявил президент.
Он также пожелал юным финалистам дальнейших успехов и поблагодарил их за участие. "Дорогие мои друзья, хочу пожелать вам успехов. А за участие в этом конкурсе хочу сказать спасибо", - отметил Владимир Путин.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность создания условий для самореализации молодежи и поддержки талантливых школьников, что напрямую соотносится с целями конкурса "Большая перемена".
Победительница из Самарской области Вероника Хачатрян поделилась впечатлениями о финале. "Программа финала была насыщенной: конкурсные дни, образовательные программы, мастерские. Мы разработали собственный проект "Путь к Вдохновению", цель которого - рассказать взрослым и ребятам об истории крупных предприятий России. Мы хотим пригласить к реализации проекта вдохновителей - Виктора Курбатова, Федора Овчинникова и Федора Конюхова. Для проекта мы создали сайт, где можно зарегистрироваться и узнать подробности о всех станциях маршрута. Когда я узнала, что к нам на финал приехал президент, была одновременно удивлена и восхищена - он преодолел такое расстояние, чтобы вдохновить сотни детей. А когда объявили мое имя как победителя, я очень обрадовалась. Все ребята плакали от счастья, и я в их числе. Очень радостно сознавать, что я смогла пройти этот путь", - рассказала Вероника.
Программа финала всероссийского конкурса "Большая перемена" включала деловые игры, мастер-классы, командообразующие тренинги и партнерские мастерские. Школьники также посетили филиал Национального центра "Россия" и прошли квест "Время больших перемен".
Общероссийское общественно-государственное "Движение детей и молодежи "Движение Первых" - крупнейшее в Российской Федерации сообщество, объединяющее детей и взрослых, государственные и общественные институты для развития единого воспитательного пространства в системе образования и за ее пределами.
В "Движении Первых" участвует более 15 млн человек. Более 55 тыс. первичных отделений "Движения Первых" работают на регулярной основе на базе школ колледжей и вузов в 89 регионах России. Работа "Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время. Среди участников - более 13 миллионов обучающихся, а более чем два миллиона человек выполняют роль наставников.
"Движение Первых" реализует программу воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципа неразрывной связи поколений, в целях развития единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.
Проекты "Движения Первых" реализуются в рамках национального проекта "Молодежь и дети" (федеральные проекты "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)" и "Россия - страна возможностей"). "Движение организует 25 федеральных проектов и более 1100 региональных инициатив. Среди них: Всероссийский проект "Звучи", Всероссийский проект "Школьная классика", Всероссийский проект "Литературный марафон", Всероссийский проект "Походы Первых" - больше, чем путешествие", Всероссийский проект "Первый студенческий", Всероссийский проект "Юннаты Первых", Всероссийский проект "МедиаПритяжение", Всероссийский проект "Благо твори", Всероссийский проект "Первая помощь", Физкультурное мероприятие "Всероссийский проект "Вызов Первых", Всероссийский проект "Первые в профессии", Всероссийский проект - фестиваль "Российская школьная весна", Всероссийский проект "Первые в науке, Международный фестиваль детства и юности "Фестиваль "Движения Первых", тематические смены в федеральных детских центрах и региональных организациях отдыха детей и их оздоровления, Всероссийская программа "Мы - граждане России!", образовательно-туристские программы "Университетские смены", комплекс мероприятий по международной деятельности, конкурс лучших проектов для детей и молодежи "Конкурс первичных отделений "Движения Первых", комплекс мероприятий, направленный на развитие семейного сообщества "Движения Первых" "Родные - Любимые", Всероссийский проект "КВН.Первые", комплекс мероприятий по поддержке детей из социально уязвимых категорий, комплекс мероприятий, проводимых с целью увеличения эффективности проектов и поддержания достигнутого результата федерального проекта, а также грантовый конкурс "Движения Первых" и всероссийский конкурс "Большая перемена".