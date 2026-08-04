Прекращены полномочия судьи Александра Шилова, которому предъявляют антикоррупционный иск

Квалификационная коллегия судей Самарской области 4 августа на внеочередном заседании рассмотрела вопрос о прекращении полномочий судьи Самарского областного суда Шилова Александра Егоровича по пп. 1 п. 1 ст. 14 закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации". В указанном подпункте речь идет о письменном заявлении судьи об отставке.

По итогу заседания полномочия Шилова прекращены.

Напомним, Александр Шилов состоит на судебной работе с 2001 года. В последние годы он занимал должность зампреда облсуда, а с марта прошлого года был назначен исполняющим обязанности председателя.

В июле председатель Верховного Суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы с целью предъявления антикоррупционного иска к Шилову. Причиной называли выявленные активы, не соответствующие задекларированным доходам, а также факты использования судебной системы для личного обогащения.

Исполняющим обязанности председателя Самарского областного суда сейчас назначен Алексей Копытин. С марта 2022 г. он трудился зампредом облсуда.