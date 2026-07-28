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Федеральная власть Власть и политика

В Самарской области назначены пять новых судей

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Указом президента РФ № 514 от 27 июля 2026 года "О назначении судей федеральных судов и о представителях президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ" в Самарской области назначены пять новых судей.

Судьей Самарского областного суда стала Евгения Замулина, в Автозаводский районный суд Тольятти назначена Любовь Титова, в Волжский районный суд — Александра Челаева, в Промышленный районный суд Самары Полина Пирюшова, в Ставропольский районный суд — Вера Ахметсафина.

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