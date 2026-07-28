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Указом президента РФ № 514 от 27 июля 2026 года "О назначении судей федеральных судов и о представителях президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ" в Самарской области назначены пять новых судей.