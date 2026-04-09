Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым

Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 9 апреля, заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. На ней обсудили развитие в регионе образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта, а также проектов кураторства.

Фото: пресс-служба Правительства РФ

"На форуме "Россия — спортивная держава" в Самаре наш президент Владимир Владимирович Путин отметил, что мы должны уделять "приоритетное внимание развитию инфраструктуры для массового спорта, доступной для представителей всех возрастных групп и групп здоровья". Ваша работа в области спорта приносит результаты: по итогам прошлого года уровень обеспеченности спортивными сооружениями, доля граждан, систематически занимающихся спортом, и удовлетворенность условиями превысили план", — подчеркнул вице-премьер.

Так, в 2025 г. в Самарской области доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 62,5%, уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности — 45,9%, уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом — 61,4%. В регионе работают 3 аккредитованные региональные федерации по инновационным видам спорта.

Глава региона сообщил о планах по развитию спортивной инфраструктуры: "В прошлом году было создано 100 объектов. На этот год задача — 96. Плюс 5 объектов спорта отремонтируем".

Дмитрий Чернышенко отметил активную работу Самарской области по реализации национального проекта "Молодежь и дети". В программе "Приоритет-2030" участвуют 3 вуза, также открыты 3 передовые инженерные школы, в 2022–2026 гг. создано 10 кластеров "Профессионалитета".

Как подчеркнул Вячеслав Федорищев, в прошлом году более чем в 2 раза были увеличены расходы на капремонт образовательных учреждений, обновлены более 250 зданий. В 2026 г. планируется отремонтировать около 270 зданий, ведется строительство новых детских садов и школ. Также продолжается работа по созданию в школах предпрофессиональных классов. В 2025 г. был открыт 41 инженерный класс "Российские технологии" и 8 агроклассов. Самарский университет им. Королева активно развивает технологии искусственного интеллекта в рамках нацпроекта "Экономика данных". На его базе действуют исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта и научный центр мирового уровня.

На встрече отдельное внимание было уделено молодежной политике. Вице-премьер отметил работу волонтеров по поддержке участников СВО и их семей. С 2018 г. Самарская область 7 раз побеждала в конкурсе "Регион добрых дел".

Еще одной темой стало развитие туризма по нацпроекту "Туризм и гостеприимство". Благодаря программе льготного кредитования в регионе реализуются 3 инвестиционных проекта: новый корпус "Сергиевских минеральных вод", многофункциональный оздоровительно-спортивный и акватермальный комплексы. В рамках Десятилетия науки и технологий в Самарской области в этом году запустили первый маршрут научно-популярного туризма "Крылья науки". Он охватывает два города — Самару и Тольятти — и ключевые научные объекты региона.

Также Дмитрий Чернышенко отметил работу региона по реализации проектов кураторства. Так, ранее было отобрано 6 приоритетных проектов, направленных на комплексное развитие территории субъекта. Работа над ними идет без отставания. Например, успешно функционирует мостовой переход через р. Волгу с обходом Тольятти, запущен складской комплекс, идет строительство производственных объектов на территории ОЭЗ промышленно-производственного типа.

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

