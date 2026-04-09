В Самаре вынесли приговор консультанту салона связи, который продал данные абонента частному детективу

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд на днях вынес решение по апелляционной жалобе на приговор консультанту салона мобильной связи, которого обвиняли по необычной статье уголовного кодекса. Речь идет о незаконном сборе компьютерной информации.

Как следует из материалов суда, консультант салона связи познакомился с частным детективом по имени Олег. Детектив Олег попросил консультанта передать данные абонентов. Молодой человек сделал фотографии карточек абонентов и передал их детективу. Оплату за такую "работу" Олег перевел консультанту в криптовалюте в размере 22 USDT эквивалентные примерно 21,99 доллару США. При этом сотрудники офиса продаж должны были защищать конфиденциальность персональных данных абонентов.

Оперативники задокументировали три факта незаконного сбора информации абонентов и один факт передачи этой информации.

"Теперь уже бывшему консультанту назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обработкой, хранением и распоряжением охраняемой законом информацией, на срок 2 г. 6 мес.", — следует из приговора.

Облсуд проверил приговор и оставил его в силе.

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

