В Самаре вынесли приговор консультанту салона связи, который продал данные абонента частному детективу

Самарский областной суд на днях вынес решение по апелляционной жалобе на приговор консультанту салона мобильной связи, которого обвиняли по необычной статье уголовного кодекса. Речь идет о незаконном сборе компьютерной информации.
Как следует из материалов суда, консультант салона связи познакомился с частным детективом по имени Олег. Детектив Олег попросил консультанта передать данные абонентов. Молодой человек сделал фотографии карточек абонентов и передал их детективу. Оплату за такую "работу" Олег перевел консультанту в криптовалюте в размере 22 USDT эквивалентные примерно 21,99 доллару США. При этом сотрудники офиса продаж должны были защищать конфиденциальность персональных данных абонентов.
Оперативники задокументировали три факта незаконного сбора информации абонентов и один факт передачи этой информации.
"Теперь уже бывшему консультанту назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обработкой, хранением и распоряжением охраняемой законом информацией, на срок 2 г. 6 мес.", — следует из приговора.
Облсуд проверил приговор и оставил его в силе.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???