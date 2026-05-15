Чиновницу из Тольятти признали виновной в халатности при отлове собак, но освободили от штрафа

Приговор в отношении руководителя управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства администрации Тольятти вступил в законную силу, сообщили в Самарском облсуде.

Чиновница признана виновной по статье "Халатность" за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в период с 13.11.2023 г. по 18.01.2024 года. В указанный период она не обеспечила отлов безнадзорных животных на территории эпизоотического очага бешенства, а именно: не организовала выдачу заказ-нарядов на отлов в неблагополучных пунктах.

Бездействие гражданки создало угрозу здоровью населения - риск нападений и заражения бешенством. Несколько человек пострадали от укусов бродячих животных.

Приговором Центрального районного суда Тольятти гражданка признана виновной в совершении преступления. Суд назначил ей штраф в размере 100 тыс. рублей, но освободил от его уплаты в связи с истечением сроков давности.

По данным открытых источников, в 2023 г. руководителем управления природопользования и охраны окружающей среды администрации Тольятти была Алсу Кумукова.

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

