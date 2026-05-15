Чиновницу из Тольятти признали виновной в халатности при отлове собак, но освободили от штрафа

Приговор в отношении руководителя управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства администрации Тольятти вступил в законную силу, сообщили в Самарском облсуде.

Чиновница признана виновной по статье "Халатность" за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в период с 13.11.2023 г. по 18.01.2024 года. В указанный период она не обеспечила отлов безнадзорных животных на территории эпизоотического очага бешенства, а именно: не организовала выдачу заказ-нарядов на отлов в неблагополучных пунктах.

Бездействие гражданки создало угрозу здоровью населения - риск нападений и заражения бешенством. Несколько человек пострадали от укусов бродячих животных.

Приговором Центрального районного суда Тольятти гражданка признана виновной в совершении преступления. Суд назначил ей штраф в размере 100 тыс. рублей, но освободил от его уплаты в связи с истечением сроков давности.

По данным открытых источников, в 2023 г. руководителем управления природопользования и охраны окружающей среды администрации Тольятти была Алсу Кумукова.