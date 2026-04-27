Суд оставил под стражей Екатерину Тархову по подозрению в убийстве бабушки и дедушки

Самарский облсуд вынес решение о продлении срока меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Екатерины Тарховой. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Как пояснили в суде, сама обвиняемая и ее защитник не стали возражать против продления ареста.
"Суд, заслушав участников судебного разбирательства, проверив представленные следователем материалы, пришел к выводу об обоснованности ходатайства следователя и необходимости продления срока содержания под стражей обвиняемой Тарховой на 24 суток, то есть по 26 мая 2026 года включительно, с учетом поступления уголовного дела в прокуратуру Самарской области 27 апреля 2026 года", — уточнили в пресс-службе суда.
Ожидается, что дело Екатерины Тарховой скоро могут начать рассматривать по существу. Ее обвиняют в жутком убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги.
Напомним, заявление в полицию в январе 2025 г. подал хороший знакомый Тархова, который обеспокоился тем, что его приятель давно не выходит на связь. Сотовый телефон пропавшего и его документы были найдены при обыске в квартире внучки.
Пару месяцев арестованная Екатерина отказывалась давать показания. Потом сообщила, что отравила родню, расчленила с использованием жидкого азота и разбросала останки по мусорным контейнерам. Правоохранители пытались разыскать на свалке мешки с останками, но безуспешно.
Кроме прочего, Тарховой вменяют статью 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших".
