Суд оставил под стражей Екатерину Тархову по подозрению в убийстве бабушки и дедушки

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский облсуд вынес решение о продлении срока меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Екатерины Тарховой. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Как пояснили в суде, сама обвиняемая и ее защитник не стали возражать против продления ареста.

"Суд, заслушав участников судебного разбирательства, проверив представленные следователем материалы, пришел к выводу об обоснованности ходатайства следователя и необходимости продления срока содержания под стражей обвиняемой Тарховой на 24 суток, то есть по 26 мая 2026 года включительно, с учетом поступления уголовного дела в прокуратуру Самарской области 27 апреля 2026 года", — уточнили в пресс-службе суда.

Ожидается, что дело Екатерины Тарховой скоро могут начать рассматривать по существу. Ее обвиняют в жутком убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги.

Напомним, заявление в полицию в январе 2025 г. подал хороший знакомый Тархова, который обеспокоился тем, что его приятель давно не выходит на связь. Сотовый телефон пропавшего и его документы были найдены при обыске в квартире внучки.

Пару месяцев арестованная Екатерина отказывалась давать показания. Потом сообщила, что отравила родню, расчленила с использованием жидкого азота и разбросала останки по мусорным контейнерам. Правоохранители пытались разыскать на свалке мешки с останками, но безуспешно.

Кроме прочего, Тарховой вменяют статью 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших".

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

