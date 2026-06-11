Обварилась в кипятке: в Тольятти будут судить слесаря, причастного к смерти женщины

Прокуратура Автозаводского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего тольяттинца, обвиняемого по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека".

В марте 2025 г. слесарь-сантехник подрядной организации выполнял работы по капремонту внутридомовых инженерных систем. Он заменял стояки горячего и холодного водоснабжения, канализацию в санузлах и на кухне многоквартирного жилого дома в Автозаводском районе.

Специалист с нарушениями смонтировал соединительную муфту между металлической и пластиковой трубами стояка горячего водоснабжения. Следующей ночью после работ произошла разгерметизация (прорыв) трубы в месте их ненадлежащего соединения. Квартиру, в которой проживала женщина, затопило горячей водой. Часть кипятка попала на ее тело — она обварилась насмерть.

"Согласно заключению эксперта, у потерпевшей установлены множественные термические ожоги головы, туловища и конечностей 1-3 степени с развитием ожогового шока, что стало причиной ее смерти на месте затопления", — отмечается в сообщении.

Вину в содеянном обвиняемый не признал.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. Теперь слесарю грозит либо штраф до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободны на срок до 6 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.