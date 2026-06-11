Обварилась в кипятке: в Тольятти будут судить слесаря, причастного к смерти женщины

Прокуратура Автозаводского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего тольяттинца, обвиняемого по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека".
В марте 2025 г. слесарь-сантехник подрядной организации выполнял работы по капремонту внутридомовых инженерных систем. Он заменял стояки горячего и холодного водоснабжения, канализацию в санузлах и на кухне многоквартирного жилого дома в Автозаводском районе.
Специалист с нарушениями смонтировал соединительную муфту между металлической и пластиковой трубами стояка горячего водоснабжения. Следующей ночью после работ произошла разгерметизация (прорыв) трубы в месте их ненадлежащего соединения. Квартиру, в которой проживала женщина, затопило горячей водой. Часть кипятка попала на ее тело — она обварилась насмерть.
"Согласно заключению эксперта, у потерпевшей установлены множественные термические ожоги головы, туловища и конечностей 1-3 степени с развитием ожогового шока, что стало причиной ее смерти на месте затопления", — отмечается в сообщении.
Вину в содеянном обвиняемый не признал.
Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. Теперь слесарю грозит либо штраф до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободны на срок до 6 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???