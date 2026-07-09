В Тольятти суд отправил под стражу участника ОПГ

Автозаводский районный суд рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам и заключил под стражу Алексея Стоволосова на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области

Следствие считает, что фигурант входил в преступное сообщество под руководством Сергея Неверова и в составе ОПГ Неверовские совершил серию тяжких преступлений.

В судебных материалах указывается: "Стоволосов А. совершил убийство М., произведя не менее 5 выстрелов из оружия и причинив множественные огнестрельные повреждения головы, туловища и конечностей, от которых М. скончался на месте. После этого соучастники нанесли Ч. множественные удары металлическими прутьями, используемыми в качестве оружия, по голове, рукам и туловищу, причинив ему тяжкий вред здоровью, а затем похитили его портфель с личными вещами и документами. Также они предприняли попытку убийства Т., произведя не менее 8 выстрелов из пистолетов через открытое окно своего автомобиля. Т. был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь, благодаря чему наступление смерти было предотвращено.убийство М. (не менее пяти выстрелов, потерпевший скончался на месте), жестокое нападение на Ч. с применением металлических прутьев, похищение его имущества, а также покушение на убийство Т. (не менее восьми выстрелов через окно автомобиля). Пострадавшего Т. удалось спасти благодаря своевременной медпомощи".

Постановление суда пока не вступило в силу.

Напомним, Алексей Стоволосов ранее уже представал перед судом.