За превышение полномочий экс-сотруднику ЦПЭ при расследовании "дела ОПГ" вынесен приговор

Бывший оперуполномоченный самарского центра по противодействию экстремизму Константин Трушкин признан виновным в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Трушкин мог незаконно добиваться привлечения к ответственности двух граждан, чтобы искусственно завысить служебные показатели.

Как указано в материалах суда, в результате действий Трушкина были нарушены права людей: в декабре 2017 г. был задержан и помещен под домашний арест Салах Дахунаев, а в мае 2018 г. в отношении еще одного мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сам Трушкин вину не признал. Согласно его показаниям, он лишь по поручению начальника провел опрос ранее не знакомого мужчины и зафиксировал опасения мужчины за собственную безопасность и безопасность семьи из‑за вымогательства со стороны членов ОПГ (которые потом и были признаны потерпевшими по делу Трушкина).

Суд Автозаводского района Тольятти, изучив доказательства, приговорил Трушкина к 2 годам лишения свободы в колонии‑поселении с зачетом времени, проведенного под стражей. Однако в итоге его освободили от наказания из‑за истечения срока давности уголовного преследования.

Адвокат обжаловал решение, но облсуд изучил все обстоятельства и согласился с вердиктом.