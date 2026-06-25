За превышение полномочий экс-сотруднику ЦПЭ при расследовании "дела ОПГ" вынесен приговор

Бывший оперуполномоченный самарского центра по противодействию экстремизму Константин Трушкин признан виновным в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, Трушкин мог незаконно добиваться привлечения к ответственности двух граждан, чтобы искусственно завысить служебные показатели.
Как указано в материалах суда, в результате действий Трушкина были нарушены права людей: в декабре 2017 г. был задержан и помещен под домашний арест Салах Дахунаев, а в мае 2018 г. в отношении еще одного мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Сам Трушкин вину не признал. Согласно его показаниям, он лишь по поручению начальника провел опрос ранее не знакомого мужчины и зафиксировал опасения мужчины за собственную безопасность и безопасность семьи из‑за вымогательства со стороны членов ОПГ (которые потом и были признаны потерпевшими по делу Трушкина).
Суд Автозаводского района Тольятти, изучив доказательства, приговорил Трушкина к 2 годам лишения свободы в колонии‑поселении с зачетом времени, проведенного под стражей. Однако в итоге его освободили от наказания из‑за истечения срока давности уголовного преследования.
Адвокат обжаловал решение, но облсуд изучил все обстоятельства и согласился с вердиктом.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???