Житель Жигулевска предстанет перед судом за нетрезвое вождение

В Жигулевске 30-летний местный житель обвиняется по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвернутого административному наказанию по ч.4 ст. 12.7 КоАП РФ).
По версии следствия, "лихач" дважды в 2025 г. уже был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем, будучи лишенным права управления транспортными средствами. Но 1 мая 2026 г. сел за руль Lada Priora, принадлежавшего его подруге.
Уголовное дело направлено в Жигулевский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???