Житель Жигулевска предстанет перед судом за нетрезвое вождение

В Жигулевске 30-летний местный житель обвиняется по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвернутого административному наказанию по ч.4 ст. 12.7 КоАП РФ).

По версии следствия, "лихач" дважды в 2025 г. уже был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем, будучи лишенным права управления транспортными средствами. Но 1 мая 2026 г. сел за руль Lada Priora, принадлежавшего его подруге.

Уголовное дело направлено в Жигулевский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.