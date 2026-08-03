В Тольятти спасатели МЧС вывели молодую женщину из горящей квартиры

В воскресенье, 2 августа, в Автозаводском районе Тольятти вспыхнул пожар, а 25- летняя женщина оказалась заперта в квартире, сообщает МЧС.
Возгорание случилось на 9 этаже на Приморском бульваре, в доме № 12.
В квартире оказалась заперта 25‑летняя женщина: из‑за огня и задымления она не могла выбраться самостоятельно. Спасатели вскрыли дверь и эвакуировали пострадавшую, медицинская помощь ей не потребовалась. Выяснилось, что в одной из комнат квартиры полыхали вещи и мебель, огонь охватил площадь в 10 кв. м.
Помимо нее, из подъезда вывели еще трех человек.
Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной пожара.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !