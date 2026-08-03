В Тольятти спасатели МЧС вывели молодую женщину из горящей квартиры

В воскресенье, 2 августа, в Автозаводском районе Тольятти вспыхнул пожар, а 25- летняя женщина оказалась заперта в квартире, сообщает МЧС.

Возгорание случилось на 9 этаже на Приморском бульваре, в доме № 12.

В квартире оказалась заперта 25‑летняя женщина: из‑за огня и задымления она не могла выбраться самостоятельно. Спасатели вскрыли дверь и эвакуировали пострадавшую, медицинская помощь ей не потребовалась. Выяснилось, что в одной из комнат квартиры полыхали вещи и мебель, огонь охватил площадь в 10 кв. м.

Помимо нее, из подъезда вывели еще трех человек.

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной пожара.