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В Самаре в крупном пожаре после хлопка газа погиб человек Квартиры в доме на ул. 22 Партсъезда горят до четвертого этажа, есть пострадавшие Хлопок газа: подробности пожара на ул. 22 Партсъезда В Самаре пожар из магазина перекинулся на жилые квартиры В дачном массиве Самарской области при пожаре сгорел человек

Пожары Происшествия

В Самаре в крупном пожаре после хлопка газа погиб человек

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пожаре на ул. 22 Партсъезда в Самаре погибла 50-летняя женщина, сообщили в управлении МЧС по Самарской области.

Фото: администрация Самары

Еще 12 человек пострадали, двое из них госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение.

Напомним, пожар в доме № 20 по ул. 22 Партсъезда начался примерно в 20:30 после хлопка бытового газа на первом этаже. Огонь распространился по квартирам одного подъезда до 4 этажа. 

Локализован пожар был на площади 300 кв. м в 22:30. В 23:26 было ликвидировано открытое горение. 

Для тушения пожара привлекались 121 человек и 37 единиц техники. Работы по ликвидации последствий приостанавливались на ночь в связи с угрозой обрушения конструкций здания.

Для жителей дома мэрий был организован пункт временного размещения.

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Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

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Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

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