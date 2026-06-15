В Самаре в крупном пожаре после хлопка газа погиб человек

В пожаре на ул. 22 Партсъезда в Самаре погибла 50-летняя женщина, сообщили в управлении МЧС по Самарской области.
Еще 12 человек пострадали, двое из них госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение.
Напомним, пожар в доме № 20 по ул. 22 Партсъезда начался примерно в 20:30 после хлопка бытового газа на первом этаже. Огонь распространился по квартирам одного подъезда до 4 этажа.
Локализован пожар был на площади 300 кв. м в 22:30. В 23:26 было ликвидировано открытое горение.
Для тушения пожара привлекались 121 человек и 37 единиц техники. Работы по ликвидации последствий приостанавливались на ночь в связи с угрозой обрушения конструкций здания.
Для жителей дома мэрий был организован пункт временного размещения.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !