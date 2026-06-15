В Самаре в крупном пожаре после хлопка газа погиб человек

В пожаре на ул. 22 Партсъезда в Самаре погибла 50-летняя женщина, сообщили в управлении МЧС по Самарской области.

Еще 12 человек пострадали, двое из них госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение.

Напомним, пожар в доме № 20 по ул. 22 Партсъезда начался примерно в 20:30 после хлопка бытового газа на первом этаже. Огонь распространился по квартирам одного подъезда до 4 этажа.

Локализован пожар был на площади 300 кв. м в 22:30. В 23:26 было ликвидировано открытое горение.

Для тушения пожара привлекались 121 человек и 37 единиц техники. Работы по ликвидации последствий приостанавливались на ночь в связи с угрозой обрушения конструкций здания.

Для жителей дома мэрий был организован пункт временного размещения.