В Хрящевке вспыхнул жилой дом

В среду, 3 июня, в 07:51 в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" поступило сообщение о пожаре в с. Хрящевка Ставропольского района Самарской области.
Возгорание охватило жилой дом и хозяйственные постройки на площади 130 кв. м.
Для тушения пожара были задействованы 4 ствола "Б" и одно звено газодымозащитной службы.
О пострадавших не сообщается. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !