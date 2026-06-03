В Хрящевке вспыхнул жилой дом

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В среду, 3 июня, в 07:51 в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" поступило сообщение о пожаре в с. Хрящевка Ставропольского района Самарской области.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"