В Борском районе пожар в частном доме тушили 10 человек

В четверг, 28 мая, в 19:24 на ул. Садовой в селе Борское Борского района произошел пожар - загорелись жилой дом и надворная постройка, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС. Пламя охватило территорию в 90 кв. метров.

"На место происшествия были направлены три пожарных расчета ПСЧ № 134. Были поданы 4 ствола "Б", создано 1 звено ГДЗС. В тушении пожара участвуют 3 единицы техники и 10 человек личного состава.", — отмечается в сообщении.

Локализацию пожара объявили в 19:39, ликвидировать открытое горение удалось в 19:50.

Сообщается, что обошлось без погибших и пострадавших. Работы по ликвидации последствий пожара еще ведутся.