В Борском районе пожар в частном доме тушили 10 человек

В четверг, 28 мая, в 19:24 на ул. Садовой в селе Борское Борского района произошел пожар - загорелись жилой дом и надворная постройка, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС. Пламя охватило территорию в 90 кв. метров.
"На место происшествия были направлены три пожарных расчета ПСЧ № 134. Были поданы 4 ствола "Б", создано 1 звено ГДЗС. В тушении пожара участвуют 3 единицы техники и 10 человек личного состава.", — отмечается в сообщении.
Локализацию пожара объявили в 19:39, ликвидировать открытое горение удалось в 19:50.
Сообщается, что обошлось без погибших и пострадавших. Работы по ликвидации последствий пожара еще ведутся.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !