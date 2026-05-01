Два пожара в многоквартирных домах произошли в Автозаводском районе Тольятти

В четверг, 30 апреля, в Автозаводском районе Тольятти за один вечер произошли два пожара в многоквартирных домах, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
В 18:22 поступила информация о возгорании в доме № 11 по ул. Дзержинского. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение домашних вещей на кухне трехкомнатной квартиры.
Огонь был оперативно ликвидирован на площади 2 кв. метра.
В результате происшествия пострадали мужчина 1954 года рождения и женщина 1957 года рождения.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
Спустя несколько часов, в 21:22, пожарные вновь выезжали на ул. Дзержинского В доме № 69 горели домашние вещи и мебель в комнате трехкомнатной квартиры.
Возгорание было ликвидировано на площади 6 кв. метров.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось спасти двух человек. В целях безопасности из дома эвакуировали 10 жильцов.
Предварительная причина второго пожара — короткое замыкание электрического удлинителя.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !