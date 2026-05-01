Два пожара в многоквартирных домах произошли в Автозаводском районе Тольятти

В четверг, 30 апреля, в Автозаводском районе Тольятти за один вечер произошли два пожара в многоквартирных домах, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

В 18:22 поступила информация о возгорании в доме № 11 по ул. Дзержинского. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение домашних вещей на кухне трехкомнатной квартиры.

Огонь был оперативно ликвидирован на площади 2 кв. метра.

В результате происшествия пострадали мужчина 1954 года рождения и женщина 1957 года рождения.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Спустя несколько часов, в 21:22, пожарные вновь выезжали на ул. Дзержинского В доме № 69 горели домашние вещи и мебель в комнате трехкомнатной квартиры.

Возгорание было ликвидировано на площади 6 кв. метров.

Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось спасти двух человек. В целях безопасности из дома эвакуировали 10 жильцов.

Предварительная причина второго пожара — короткое замыкание электрического удлинителя.