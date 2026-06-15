IOWA и Найк Борзов: в Самаре стартовал фестиваль Roof Live-2026

Самара встречает фестиваль живой музыки Roof Live х Альфа. В этом году он будет проходить на крыше торгового центра "Аврора Молл" и продлится с 11 июня по 4 сентября. Площадка будет оборудована для проведения различных концертов и танцевальных вечеринок. В программе — сольные и парные концерты, специальные программы, а также шоукейсы лейблов.

Сам фестиваль стартовал 11 июня. На сцене выступал "Дельфин", но концерт пришлось свернуть из-за разразившегося ливня. В субботу 13 июня зрители спели вместе с группой "Моя Мишель".

Фото: Александра Белова

Следующий концерт теперь состоится 26 июня — к жителям Самары приедет "IOWA". 3 июля выступит группа "Градусы", 11 июля — Линда, 17 июля — "Гудтаймс", 7 августа — группа "Асия", 14 августа — Найк Борзов, 21 августа — Ева Польна, 23 августа — SQWOZ BAB, 4 сентября — "Три дня дождя".

Фото: Александра Белова

Билеты на выступления любимых исполнителей уже доступны для покупки. Самарцы могут выбрать сходить один раз или взять абонемент сразу на три концерта.