Самарская область усиливает развитие селекции и генетики для достижения продовольственной безопасности

Сорт озимого ячменя "Квант", созданный учеными Самарского НИИСХ им. Н. М. Тулайкова — филиала СамНЦ РАН — в результате многолетней селекционной работы, готов к широкому внедрению в сельскохозяйственное производство. Он имеет особое значение для агропромышленного комплекса региона: демонстрирует высокую устойчивость к сложным зимним условиям и способен обеспечивать урожайность не менее 3 тонн с гектара.
Создание и подготовка к массовому использованию таких сортов, как "Квант", напрямую связаны с развитием селекции, генетики и отечественного семеноводства в Самарской области. Это направление — одно из ключевых для достижения целей национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" и федерального проекта "Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике". Среди задач этих проектов — повышение обеспеченности аграриев семенами отечественной селекции и ускоренное внедрение научных разработок в производство.
Потенциал отечественной селекции был представлен на опытных полях Самарского НИИСХ им. Н. М. Тулайкова — филиала СамНЦ РАН в начале июля. На демонстрационном полигоне размещено более 1200 делянок, где представлены 309 сортов зерновых, зернобобовых, кормовых и масличных культур. Экспозиция включила разработки самарских ученых, а также сорта научных центров Саратова, Воронежа, Оренбурга, Ульяновска, Алтайского края и других регионов. Такой формат позволяет сельхозпроизводителям оценить сорта в реальных полевых условиях.
"Мы даем сельхозпроизводителям объективную картину: на полигоне представлены не только локальные, но и реальные достижения, созданные в стране в целом. У агрария должно быть безусловное право выбора. Задача отечественного селекционера — всегда быть на один шаг впереди, чтобы в конкурентной борьбе оставаться самыми интересными и выгодными для сельхозтоваропроизводителей", — отметил Сергей Шевченко, доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН, руководитель направления "Селекция" СамНЦ РАН.
В настоящее время особое значение приобретают зернобобовые культуры. Горох вновь становится стратегически важной культурой для аграриев. Новые сорта "Средневолжский 2", "Волжанин" и "Егорыч" отличаются устойчивостью к полеганию и осыпанию, подходят для уборки обычным комбайном и способны формировать урожай в засушливые годы. Это особенно важно в условиях климатической нестабильности, когда традиционные зерновые культуры могут существенно снижать продуктивность.
Перспективным направлением остаются нишевые и масличные культуры, а также культуры для здорового питания и кормопроизводства. Просо, голозерные овес и ячмень отвечают растущему спросу переработчиков, животноводческих предприятий и потребителей на качественную отечественную продукцию.
Перед научным сообществом стоит задача создания новых продуктивных сортов, устойчивых к экстремальным погодным условиям. Для Самарской области это особенно актуально, поскольку регион относится к зонам с высокими агроклиматическими рисками. Современная селекция должна учитывать не только урожайность, но и способность растений выдерживать засуху, жару, перепады температур и другие стрессовые факторы.
"Сегодня необходимо менять саму методологию селекции, делая упор на устойчивость к засушливым условиям и адаптивность к жаре. Начиная с 2017–2018 годов, мы стабильно передаем в государственные испытания по 5–6 новых сортов ежегодно", — подчеркнул Александр Кинчаров, начальник отдела селекции и семеноводства пшениц Поволжского НИИСС им. П. Н. Константинова.
Правительство Самарской области уделяет системное внимание поддержке аграрной науки, селекции и семеноводства. По поручению и при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева в регионе создаются условия для более тесного взаимодействия научных организаций, сельхозтоваропроизводителей и органов власти. Особое значение имеет предоставление мер государственной поддержки на приобретение отечественных семян и развитие семеноводства. Такие механизмы позволяют хозяйствам активнее использовать современные российские сорта, адаптированные к природно-климатическим условиям региона.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами