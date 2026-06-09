Самарский день поля — 2026: технологический суверенитет и стратегии лидерства в АПК

В Самарской области 26 июня 2026 года будет работать крупнейшая демонстрационная площадка АПК Приволжского федерального округа "Самарский день поля — 2026. Поле лидеров".
Масштабное отраслевое мероприятие состоится на базе государственного научно-исследовательского института "Жигулевские сады" в Красноярском районе Самарской области и объединит представителей органов государственной власти, руководителей агропромышленных предприятий, научных учреждений и профильных экспертов. Участники обсудят актуальные вопросы обеспечения продовольственной безопасности и технологического суверенитета региона, достижения целей национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
Организаторами выступают Агропромышленный межотраслевой союз Поволжья, Урала и Сибири и министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Центральным элементом деловой программы станет пленарное заседание "АПК Самарской области 2026: новые возможности повышения продуктивности региона". В ходе сессии будут подведены итоги весенней посевной кампании и обозначены приоритетные направления развития отрасли. В числе ключевых докладчиков ученые и эксперты, которые представят аналитические доклады о развитии отечественной системы сортоиспытания, защите сортовых прав и подготовке высококвалифицированных кадров для современного АПК.
На агрополигоне будут функционировать тематические демонстрационные зоны. В секции "Растениеводство" запланирован осмотр демонстрационных посевов зерновых, масличных, бобовых и кормовых культур с презентацией сравнительного анализа сортов и агротехнологий. Участники смогут оценить эффективность различных схем питания и защиты растений.
Зона "Техника и инновации" предусматривает динамическую демонстрацию работы современного парка сельскохозяйственной техники на операциях почвообработки, посева, внесения средств защиты растений и уборки урожая, включая применение агродронов.
Отдельный блок "Кормопроизводство 2026" будет посвящен экономическим аспектам заготовки сенажа и силоса, а также технологиям адаптации кормовой базы к засушливым климатическим условиям ПФО.
Для представителей агробизнеса будет организована расширенная консультационная зона с участием финансовых институтов и профильных ведомств. Ключевыми темами станут механизмы государственной поддержки (субсидии, гранты, агростартапы), инструменты кредитования и лизинга в текущих макроэкономических условиях, юридическое сопровождение деятельности и функционирование федеральных государственных информационных систем (ФГИС). Эксперты обсудят трансформацию сырьевой модели в доходный бизнес через глубокую переработку, а также реальный опыт запуска частных производств и кооперации как условия получения государственной поддержки.
В рамках реализации кадровой политики АПК будет работать площадка "Студенты для хозяйств", обеспечивающая прямое взаимодействие вузов и работодателей. Особый акцент делается на монетизации сельского уклада и увеличении маржинальности фермерских хозяйств посредством развития агротуризма как третьей статьи дохода, что соответствует современным трендам диверсификации сельского хозяйства.
Дополнительно программа включает юбилейное заседание, приуроченное к 95-летию научно-исследовательского инститтута "Жигулевские сады", и фестиваль народного мастерства "Жигулевский Косарь".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами