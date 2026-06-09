Самарский день поля — 2026: технологический суверенитет и стратегии лидерства в АПК

В Самарской области 26 июня 2026 года будет работать крупнейшая демонстрационная площадка АПК Приволжского федерального округа "Самарский день поля — 2026. Поле лидеров".

Масштабное отраслевое мероприятие состоится на базе государственного научно-исследовательского института "Жигулевские сады" в Красноярском районе Самарской области и объединит представителей органов государственной власти, руководителей агропромышленных предприятий, научных учреждений и профильных экспертов. Участники обсудят актуальные вопросы обеспечения продовольственной безопасности и технологического суверенитета региона, достижения целей национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Организаторами выступают Агропромышленный межотраслевой союз Поволжья, Урала и Сибири и министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Центральным элементом деловой программы станет пленарное заседание "АПК Самарской области 2026: новые возможности повышения продуктивности региона". В ходе сессии будут подведены итоги весенней посевной кампании и обозначены приоритетные направления развития отрасли. В числе ключевых докладчиков ученые и эксперты, которые представят аналитические доклады о развитии отечественной системы сортоиспытания, защите сортовых прав и подготовке высококвалифицированных кадров для современного АПК.

На агрополигоне будут функционировать тематические демонстрационные зоны. В секции "Растениеводство" запланирован осмотр демонстрационных посевов зерновых, масличных, бобовых и кормовых культур с презентацией сравнительного анализа сортов и агротехнологий. Участники смогут оценить эффективность различных схем питания и защиты растений.

Зона "Техника и инновации" предусматривает динамическую демонстрацию работы современного парка сельскохозяйственной техники на операциях почвообработки, посева, внесения средств защиты растений и уборки урожая, включая применение агродронов.

Отдельный блок "Кормопроизводство 2026" будет посвящен экономическим аспектам заготовки сенажа и силоса, а также технологиям адаптации кормовой базы к засушливым климатическим условиям ПФО.

Для представителей агробизнеса будет организована расширенная консультационная зона с участием финансовых институтов и профильных ведомств. Ключевыми темами станут механизмы государственной поддержки (субсидии, гранты, агростартапы), инструменты кредитования и лизинга в текущих макроэкономических условиях, юридическое сопровождение деятельности и функционирование федеральных государственных информационных систем (ФГИС). Эксперты обсудят трансформацию сырьевой модели в доходный бизнес через глубокую переработку, а также реальный опыт запуска частных производств и кооперации как условия получения государственной поддержки.

В рамках реализации кадровой политики АПК будет работать площадка "Студенты для хозяйств", обеспечивающая прямое взаимодействие вузов и работодателей. Особый акцент делается на монетизации сельского уклада и увеличении маржинальности фермерских хозяйств посредством развития агротуризма как третьей статьи дохода, что соответствует современным трендам диверсификации сельского хозяйства.

Дополнительно программа включает юбилейное заседание, приуроченное к 95-летию научно-исследовательского инститтута "Жигулевские сады", и фестиваль народного мастерства "Жигулевский Косарь".