На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Арбитражный суд в начале февраля ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "Тимашевская птицефабрика". На производстве и сотрудниках этот процесс не отразится, сообщают на предприятии.

Напомним, в 2019 г. банкротство было запущено по инициативе татарстанского филиала Россельхозбанка. Долг порядка 933,4 млн руб. сформировался из-за финансовых схем бенефициара птицефабрики, татарстанского бизнесмена Ильшата Тукаева.

Затем банкротство остановили, а долг перед банком выкупила группа "Ресурс", правопреемником в судебном процессе стала Токаревская птицефабрика. По тому же пути она пошла и в отношении других предприятий Ильшата Тукаева и его бизнес-партнера Рафаэля Фаизова.

Тимашевская птицефабрика стала филиалом Токаревской птицефабрики, которая планировала сохранить производство на текущем юрлице, рассматривался вариант выкупа имущества. Однако ввиду многочисленных судебных разбирательств было принято решение о нецелесообразности такого решения. На Тимашевской птицефабрике уточнили, что обществу также предъявляются поддельные векселя в пользу предприятий Ильшата Тукаева.

На производстве, где работает более 800 человек, банкротство никак не отразится, уверяет представитель Тимашевской птицефабрики, поскольку это юрлицо производственной деятельности не ведет, имущество находится в аренде и используется Токаревской птицефабрикой.

Против введения процедуры наблюдения на самарском предприятии выступили министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и ФНС России. Между тем фискалы потребовали взыскания имущества, заложенного по решению о принятии обеспечительных мер, на общую сумму 41,6 млн рублей. Как пояснили на птицефабрике, задолженность сложилась в результате работы прежней команды в 2018-2019 г., рассматриваются возможности ее погашения.