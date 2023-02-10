16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства Компания "Агролизинг" предлагает технику эффективного агробизнеса ООО "Геносервис Руско": племенная работа от А до Я В Самарской области действующие меры господдержки животноводства дают положительный результат Челновершинские труженики растят хлеб, развивают туризм и осваивают импортозамещение

Животноводство АПК и пищепром

На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный суд в начале февраля ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "Тимашевская птицефабрика". На производстве и сотрудниках этот процесс не отразится, сообщают на предприятии.

Фото: https://vk.com/mcxsamregion

Напомним, в 2019 г. банкротство было запущено по инициативе татарстанского филиала Россельхозбанка. Долг порядка 933,4 млн руб. сформировался из-за финансовых схем бенефициара птицефабрики, татарстанского бизнесмена Ильшата Тукаева.

Затем банкротство остановили, а долг перед банком выкупила группа "Ресурс", правопреемником в судебном процессе стала Токаревская птицефабрика. По тому же пути она пошла и в отношении других предприятий Ильшата Тукаева и его бизнес-партнера Рафаэля Фаизова.

Тимашевская птицефабрика стала филиалом Токаревской птицефабрики, которая планировала сохранить производство на текущем юрлице, рассматривался вариант выкупа имущества. Однако ввиду многочисленных судебных разбирательств было принято решение о нецелесообразности такого решения. На Тимашевской птицефабрике уточнили, что обществу также предъявляются поддельные векселя в пользу предприятий Ильшата Тукаева.

На производстве, где работает более 800 человек, банкротство никак не отразится, уверяет представитель Тимашевской птицефабрики, поскольку это юрлицо производственной деятельности не ведет, имущество находится в аренде и используется Токаревской птицефабрикой.

Против введения процедуры наблюдения на самарском предприятии выступили министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и ФНС России. Между тем фискалы потребовали взыскания имущества, заложенного по решению о принятии обеспечительных мер, на общую сумму 41,6 млн рублей. Как пояснили на птицефабрике, задолженность сложилась в результате работы прежней команды в 2018-2019 г., рассматриваются возможности ее погашения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Валентина Максимова 17 марта 2017 14:45 В Красноярском районе открылся первый снабженческо-производственный кооператив

До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉

SM TV 01 октября 2016 05:05 Племзавод "Кряж" ждет решения своей судьбы

В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !

Алексей Лидле 09 июля 2015 11:38 В Борском районе на базе СХП "Неприк" построят цех по убою скота

А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?

Ефросинья Бурлакова 22 мая 2015 18:34 Корпорация развития области построит ферму на 2,4 тыс. голов в Борском районе

Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.

Фото на сайте

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Молочная ферма "Экопродукт" планирует увеличить поголовье и расширить производственные мощности

Молочная ферма "Экопродукт" планирует увеличить поголовье и расширить производственные мощности

СХП "Экопродукт" улучшило качество дойного стада

СХП "Экопродукт" улучшило качество дойного стада

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5