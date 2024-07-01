"Акрон Металл Ресурс": тольяттинский производитель представил жатку собственного производства

Одними из ярких событий "Самарского дня поля 2024" стали парад сельскохозяйственной техники и выставка машин для аграрной промышленности. На сегодняшний день нишу по производству агротехники стремятся занять многие российские компании. Среди них — тольяттинский "Акрон Металл Ресурс", представивший жатку "Покос".

"ПОКОС" — собственная торговая марка компании, которая выступает и как разработчик, и как производитель сельскохозяйственной техники и оборудования.

Жатка "Покос" уже успела зарекомендовать себя как высококвалифицированное оборудование. Сегодня ее эффективно используют в нескольких хозяйствах Самарской области.

Дмитрий Храновский, руководитель проекта, рассказал, что конструкция жатки успешно прошла приемочные испытания. Также Дмитрий отметил усовершенствования. Жатка надёжно защищена от прогибов и изломов. Все несущие элементы вырезаются высокоточным оборудованием, на лазерном станке.

В производстве жатки "Покос" используется современное сварочное оборудование, которое обеспечивает высокое качество сварных швов. Стоит отметить и способ покраски: первым этапом идет дробеструйная обработка, позволяющая подготовить наилучшим образом поверхность металла, что в дальнейшем защищает металл от коррозии и ржавчины.

Для лучшего урожая: что аграриям показали на самарском Дне Поля 28 июня в Самарской области прошел День Поля-2024. Аграриям, которые приехали практически со всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО), представили широкий выбор семян, современных удобрений, техники и рассказали, как за счет разумных вложений можно сэкономить и получить отличный урожай. Обо всем подробно — в репортаже Волга Ньюс.

Конструкция лифтеров помогает регулировать расстояние между ними, позволяя настраивать жатку под различные сорта подсолнечника, что отсутствует у аналогов. Корректировка внесена и в притягивающий вал — теперь конструкция ушла от обломов. Режущий аппарат проверен своей надёжностью. Здесь применена оригинальная режущая система — SHUMACHER (Германия). На данный момент она установлена уже в базовой версии жатки.

Так как жатка "Покос" является безрядковой, то для нее не играет роли способ посева. Она убирает весь урожай с минимальными потерями, позволяя вести уборку независимо от ширины междурядий, направления посева и сорта. Благодаря более низкому весу при той же ширине захвата, что и у рядковой жатки, "Покос" гарантируют снижение расхода топлива.

Жатка имеет преимущества при уборке популярной на самарских полях культуры — подсолнечника. "Покос" убирает 99% урожая, собирая только корзинки, вне зависимости от метода посева. Этому способствуют защитные козырьки и защитный экран. Они предотвращают выброс подсолнечника из сборочного аппарата.

"Таким образом все, что жатка скосила, останется в ней с минимальными потерями. Это явное отличие нас от аналогов", — подчеркивает разработчик.

Потенциальному клиенту безусловно стоит обратить внимание на выгодное географическое расположение — компания находится в Тольятти.

"Мы являемся именно заводом производителем, поэтому мы можем быстро давать обратную связь, сервисное обслуживание и ремонт сельхозтехники. Любые комплектующие могут быть незамедлительно доставлены механизаторам. География уже не ограничивается только Самарской областью, сейчас наша компания наладила поставки в Ульяновскую, Оренбургскую, Саратовскую и Ростовскую область, а также в Республику Татарстан. Сейчас уже стараемся выйти в Краснодарский, Ставропольский край", — рассказал Дмитрий Храновский.

Фото: предоставлено компанией "Акрон Металл Ресурс"

На выставку приехала и другая техника компании — уже зарекомендовавшие себя на рынке автомобильные весы HIPPOTON, которые служат для отгрузки и для приёма товара. Весы выпускаются разной длины: от 4 до 24 метров и грузоподъемностью от 10 до 100 тонн.

"В точных весах заинтересованы обе стороны бизнеса для того, чтобы понимать, сколько товара отгружают и соответственно принимают, чтобы контролировать весь процесс выращенного товара. Весы на сегодняшний день — это ключевая и необходимая продукция", — уверены в компании.