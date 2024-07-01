"Акрон Металл Ресурс": тольяттинский производитель представил жатку собственного производства

Одними из ярких событий "Самарского дня поля 2024" стали парад сельскохозяйственной техники и выставка машин для аграрной промышленности. На сегодняшний день нишу по производству агротехники стремятся занять многие российские компании. Среди них — тольяттинский "Акрон Металл Ресурс", представивший жатку "Покос".
"ПОКОС" — собственная торговая марка компании, которая выступает и как разработчик, и как производитель сельскохозяйственной техники и оборудования.
Жатка "Покос" уже успела зарекомендовать себя как высококвалифицированное оборудование. Сегодня ее эффективно используют в нескольких хозяйствах Самарской области.
Дмитрий Храновский, руководитель проекта, рассказал, что конструкция жатки успешно прошла приемочные испытания. Также Дмитрий отметил усовершенствования. Жатка надёжно защищена от прогибов и изломов. Все несущие элементы вырезаются высокоточным оборудованием, на лазерном станке.
В производстве жатки "Покос" используется современное сварочное оборудование, которое обеспечивает высокое качество сварных швов. Стоит отметить и способ покраски: первым этапом идет дробеструйная обработка, позволяющая подготовить наилучшим образом поверхность металла, что в дальнейшем защищает металл от коррозии и ржавчины.
Конструкция лифтеров помогает регулировать расстояние между ними, позволяя настраивать жатку под различные сорта подсолнечника, что отсутствует у аналогов. Корректировка внесена и в притягивающий вал — теперь конструкция ушла от обломов. Режущий аппарат проверен своей надёжностью. Здесь применена оригинальная режущая система — SHUMACHER (Германия). На данный момент она установлена уже в базовой версии жатки.
Так как жатка "Покос" является безрядковой, то для нее не играет роли способ посева. Она убирает весь урожай с минимальными потерями, позволяя вести уборку независимо от ширины междурядий, направления посева и сорта. Благодаря более низкому весу при той же ширине захвата, что и у рядковой жатки, "Покос" гарантируют снижение расхода топлива.
Жатка имеет преимущества при уборке популярной на самарских полях культуры — подсолнечника. "Покос" убирает 99% урожая, собирая только корзинки, вне зависимости от метода посева. Этому способствуют защитные козырьки и защитный экран. Они предотвращают выброс подсолнечника из сборочного аппарата.
"Таким образом все, что жатка скосила, останется в ней с минимальными потерями. Это явное отличие нас от аналогов", — подчеркивает разработчик.
Потенциальному клиенту безусловно стоит обратить внимание на выгодное географическое расположение — компания находится в Тольятти.
"Мы являемся именно заводом производителем, поэтому мы можем быстро давать обратную связь, сервисное обслуживание и ремонт сельхозтехники. Любые комплектующие могут быть незамедлительно доставлены механизаторам. География уже не ограничивается только Самарской областью, сейчас наша компания наладила поставки в Ульяновскую, Оренбургскую, Саратовскую и Ростовскую область, а также в Республику Татарстан. Сейчас уже стараемся выйти в Краснодарский, Ставропольский край", — рассказал Дмитрий Храновский.
На выставку приехала и другая техника компании — уже зарекомендовавшие себя на рынке автомобильные весы HIPPOTON, которые служат для отгрузки и для приёма товара. Весы выпускаются разной длины: от 4 до 24 метров и грузоподъемностью от 10 до 100 тонн.
"В точных весах заинтересованы обе стороны бизнеса для того, чтобы понимать, сколько товара отгружают и соответственно принимают, чтобы контролировать весь процесс выращенного товара. Весы на сегодняшний день — это ключевая и необходимая продукция", — уверены в компании.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами