В самарском "Россельхозцентре" рассказали об обследованиях сельхозугодий на наличие саранчовых вредителей

Саранчовые вредители относятся к особо опасным многоядным вредителям, периодически создающим угрозу чрезвычайных ситуаций, мигрируя на поля при массовом размножении.

В Самарской области распространен только один вид стадной формы - это итальянский прус. Данный вид саранчи образует плотные скопления как личинок, называемые кулигами, так и и взрослых особей (стаи), которые живут, питаются и двигаются совместно. Кулиги в годы массового размножения могут занимать огромные площади и преодолевать большие расстояния, поедая все на своем пути. Особи стадной формы активнее и прожорливее особей одиночной формы. Только стадная форма проявляет стремление питаться и перемещаться в плотных скоплениях.

И поэтому ежегодно специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области проводят фитосанитарный мониторинг на обнаружение заселенных площадей саранчовых вредителей. В весенне-осенний период мониторинг по саранчовым вредителям проведен на площади 35,99 тыс. га.

В весенне-осенний период специалисты филиала провели контрольное обследование по кубышкам саранчовых вредителей на площади более 9,5 тыс. га. По результатам мониторинга кубышки особо опасного вредителя не обнаружены.

В весенне-летний период также был проведен мониторинг на саранчовых вредителей. Специалисты обследовали площадь в 22,44 тыс. га, из них на территории в 18,68 тыс. га - личинки, а имаго - на площади 3,76 тыс. га., обработки против личинок итальянского пруса в текущем году не проводились.

На выявление зимующего запаса саранчовых (осень) проведены обследования на площади 4,1 тыс. га. Кубышки выявлены на площади 0,250 тыс.га со средней численностью 0,01 экз/м2 в Большечерниговском районе.

Также в течение сезона специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области провели трансграничные обследования с филиалом ФГБУ "Россельхозцентр" по Ульяновской области, а также с республикой Казахстан.

Обследование с коллегами из Ульяновского филиала ФГБУ "Россельхозцентр" было проведено 6 мая 2026 года на выявление кубышек саранчовых на площади 0,03 тыс. га. В ходе обследования кубышки саранчовых не обнаружены.

На основании соглашения между специалистами филиала ФГБУ "Россельхозцентра" по Самарской области совместно с коллегами Байтерекского районного филиала ГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" КГИ в АПК МСХ РК по Западно-Казахстанской области 1 июля и 11 августа 2026 года был проведен фитосанитарный мониторинг целинных земель в приграничной территории на личинок и имаго особо опасных видов. Итальянского пруса и азиатской саранчи и по завершении мониторинга не обнаружено.

В течение оперативного сезона (май) специалисты областного филиала выпустили два сигнализационных сообщения о начале отрождения личинок нестадных (кобылки) и стадных (итальянский прус) саранчовых. Сотрудники районного отдела довели сигнализационные сообщения до всех сельхозтоваропроизводителей и 27 районных управлений сельского хозяйства и агрономического отдела министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

По окончании оперативного сезона специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области по результатам проведенного мониторинга составят краткосрочный прогноз распространении и развитие саранчовых вредителей на 2027 год.