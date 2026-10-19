В самарском "Россельхозцентре" рассказали об обследованиях сельхозугодий на наличие саранчовых вредителей

Саранчовые вредители относятся к особо опасным многоядным вредителям, периодически создающим угрозу чрезвычайных ситуаций, мигрируя на поля при массовом размножении.
В Самарской области распространен только один вид стадной формы - это итальянский прус. Данный вид саранчи образует плотные скопления как личинок, называемые кулигами, так и и взрослых особей (стаи), которые живут, питаются и двигаются совместно. Кулиги в годы массового размножения могут занимать огромные площади и преодолевать большие расстояния, поедая все на своем пути. Особи стадной формы активнее и прожорливее особей одиночной формы. Только стадная форма проявляет стремление питаться и перемещаться в плотных скоплениях.
И поэтому ежегодно специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области проводят фитосанитарный мониторинг на обнаружение заселенных площадей саранчовых вредителей. В весенне-осенний период мониторинг по саранчовым вредителям проведен на площади 35,99 тыс. га.
В весенне-осенний период специалисты филиала провели контрольное обследование по кубышкам саранчовых вредителей на площади более 9,5 тыс. га. По результатам мониторинга кубышки особо опасного вредителя не обнаружены.
В весенне-летний период также был проведен мониторинг на саранчовых вредителей. Специалисты обследовали площадь в 22,44 тыс. га, из них на территории в 18,68 тыс. га - личинки, а имаго - на площади 3,76 тыс. га., обработки против личинок итальянского пруса в текущем году не проводились.
На выявление зимующего запаса саранчовых (осень) проведены обследования на площади 4,1 тыс. га. Кубышки выявлены на площади 0,250 тыс.га со средней численностью 0,01 экз/м2 в Большечерниговском районе.
Также в течение сезона специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области провели трансграничные обследования с филиалом ФГБУ "Россельхозцентр" по Ульяновской области, а также с республикой Казахстан.
Обследование с коллегами из Ульяновского филиала ФГБУ "Россельхозцентр" было проведено 6 мая 2026 года на выявление кубышек саранчовых на площади 0,03 тыс. га. В ходе обследования кубышки саранчовых не обнаружены.
На основании соглашения между специалистами филиала ФГБУ "Россельхозцентра" по Самарской области совместно с коллегами Байтерекского районного филиала ГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" КГИ в АПК МСХ РК по Западно-Казахстанской области 1 июля и 11 августа 2026 года был проведен фитосанитарный мониторинг целинных земель в приграничной территории на личинок и имаго особо опасных видов. Итальянского пруса и азиатской саранчи и по завершении мониторинга не обнаружено.
В течение оперативного сезона (май) специалисты областного филиала выпустили два сигнализационных сообщения о начале отрождения личинок нестадных (кобылки) и стадных (итальянский прус) саранчовых. Сотрудники районного отдела довели сигнализационные сообщения до всех сельхозтоваропроизводителей и 27 районных управлений сельского хозяйства и агрономического отдела министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
По окончании оперативного сезона специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области по результатам проведенного мониторинга составят краткосрочный прогноз распространении и развитие саранчовых вредителей на 2027 год.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами