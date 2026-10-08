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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Самарская делегация участвует в главной аграрной выставке страны: новые технологии, деловые связи и первое соглашение

МОСКВА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева делегация Самарской области участвует в XXVIII Российской агропромышленной выставке "Золотая осень", которая открылась накануне в московском "Тимирязев-Центре". В центре внимания делегации - технологии эффективного производства, животноводство, развитие фермерства и подготовка кадров для АПК.

Фото: предоставлено Минсельхозом СО

В состав делегации вошли представители регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, крупного и малого агробизнеса. Ассоциацию "Народный фермер" представляют глава КФХ из Алексеевского района Алексей Клышников и фермер-агроблогер из Исаклинского района Илья Ятманкин. В числе участников - компании, развивающие сельский туризм и собственные бренды: "Савия Фуд" из Хворостянского района и "Наши сласти" из Самары. В столицу также приехали победительницы регионального этапа конкурса "Женщины в АПК".

На форуме представлены достижения в ключевых направлениях сельского хозяйства. Главная тема выставки - эффективное развитие отрасли. В основе ее концепции - три научно-технологических проекта Минсельхоза России: агротехнологический, животноводческий и биотехнологический. Они направлены на повышение эффективности производства и снижение себестоимости продукции.

"Для Самарской области "Золотая осень" - это возможность познакомиться с передовыми решениями, обменяться опытом и определить, какие технологии можно внедрить в регионе. Особое внимание сегодня уделяем животноводству, цифровизации и подготовке кадров для АПК. Участие в деловой программе помогает нам выбирать практические инструменты для развития отрасли и решения задач национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", - отметил заместитель председателя правительства Самарской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов.

Впервые на форуме организованы две крупные экспозиции. Основная, ориентированная на профессионалов рынка, объединяет достижения регионов, ведущих производителей сельхозтехники и оборудования. Самарскую область на этой площадке представляет ООО "Пегас-Агро".

Компания уже заключила соглашение с правительством Оренбургской области. Согласно договоренностям, сельхозтоваропроизводители соседнего региона смогут приобретать самоходные опрыскиватели-разбрасыватели и опрыскиватели-распределители марки "Туман" со скидкой 3% от стоимости. Соглашение создает дополнительные возможности для продвижения техники самарского производителя на межрегиональном рынке.

Вторая экспозиция - научно-популярное пространство "Погружение в агро". В иммерсивном формате посетителям показывают технологии, помогающие обеспечивать продовольственную безопасность России и других стран.

Деловая программа выставки включает свыше 60 мероприятий: круглых столов, панельных дискуссий и отраслевых встреч. Участники обсудят развитие переработки и агротуризма, агрострахование, устойчивое развитие животноводства, повышение плодородия почв, применение роботизированных и беспилотных систем, поддержку предпринимательства и аграрное образование.

Представители малого агробизнеса станут участниками расширенного заседания совета ассоциации "Народный фермер".

"Планируем обсудить вопросы, которые возникают в нашей работе, и получить рекомендации по их решению. Рассчитываем, что общение с коллегами и экспертами поможет определить дальнейшие шаги и перейти к реализации намеченных планов", - поделился глава КФХ из Алексеевского района Алексей Клышников.

Для молодежи на форуме организована площадка "Новая аграрная культура". Здесь можно напрямую пообщаться с ведущими агроблогерами России, задать вопросы о сельском хозяйстве и познакомиться с современными подходами к работе в отрасли.

Участие самарской делегации в выставке отражает стратегический курс на развитие регионального АПК. Приоритеты - увеличение производства, укрепление продовольственной безопасности и технологической независимости, расширение экспорта, сохранение плодородия земель, повышение качества жизни на селе. Ежегодная поддержка сельского хозяйства в регионе составляет порядка 3 млрд рублей, а в 2025 году привлечено более 24 млрд рублей льготных кредитов. 

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Последние комментарии

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Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

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