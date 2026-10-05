Алексей Васин: «Цифровой двойник растений - важный шаг к точному земледелию»

Цифровой двойник растений (ЦДР) – это интеллектуальная система, позволяющая моделировать процессы роста и развития посевов растений и прогнозировать урожайность в зависимости от сортовых особенностей сельскохозяйственных культур, погодных условий и других факторов внешней среды. О создании ЦДР и особенностях его функционирования в интервью рассказал директор Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук Алексей Васин.
— Алексей Васильевич, в чем актуальность ЦДР для фермеров?
— Одной, наиболее важной задачей руководителя аграрного предприятия является -планирование. Важно заранее понять, как будет развиваться продукционный процесс выращиваемых сортов и культур в условиях предстоящего года. ЦДР становится новым действенным инструментом, важным не только для фермеров и агрономов, но и для управленцев, механизаторов, экономистов и логистов. Этот инструмент позволит еще до проведения посева промоделировать рост и развитие посевов при различных условиях и принять оптимальные агрономические и управленческие решения.
Более того, когда посевы уже проведены, имеется возможность периодически синхронизировать развитие виртуальных посевов в ЦДР с фактическим ростом реальных растений, в частности, через обработку ежедневных данных с метеостанций на полях, на основе мониторинга за агрофизическими, агрохимическими свойствами и водным режимом почвы, а также за ростом и развитием растений. Это позволяет системе постоянно сопоставлять ход вегетации виртуальных и реальных посевов растений, то есть видеть, как должны развиваться и как на самом деле развиваются растения, и адаптивно корректировать свои расчеты для повышения точности планов и прогнозов.
ЦДР как новый инструмент позволит сделать важный шаг к точному земледелию.
— Как начиналась и шла разработка цифрового двойника? Кто составил костяк команды проекта?
— Идея разработки ЦДР получила свое развитие в 2021 году, когда команда Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук — СамНЦ РАН — выиграла открытый конкурс Министерства науки и высшего образования России на создание молодежной лаборатории по указанной тематике.
Проект поддержало руководство СамНЦ РАН в лице академика РАН Сергея Николаевича Шевченко, научными руководителями выступили д. т. н. Петр Олегович Скобелев и д. с-х.н. Олег Иванович Горянин. В команду вошли талантливые молодые ИТ-разработчики: Алексей Табачинский, Анатолий Стрижаков, Евгений Кудряков, Александр Лада, Владимир Ларюхин, Дмитрий Новичков и ряд аспирантов и студентов.
В основу разработки была положена онтологически-настраиваемая мультиагентная система адаптивного планирования производственных процессов. Идея состояла в том, чтобы в основу компьютерной модели растения положить технологический процесс роста и развития растений по стадиям (для пшеницы таких 100 стадий), в ходе которого растение строит себя само, но только время каждой операции не жесткое, а зависит от погоды и многих других факторов. Постепенно сформировалась текущая модель растений, в которой представлен технологический процесс, дающий идеальную траекторию роста и развития растений каждого сорта, и кусочно-линейная модель отклонения значений параметров на стадиях, реализующая интуитивно понятную зависимость: чем лучше складываются условия — тем и лучше растет растение, и наоборот. Наконец, часть важных параметров сортов растений и правил расчетов была выделена в базу знаний растениеводства для Среднего Поволжья, что позволяет теперь самим агрономам подстраивать модели сортов растений под особенности своего бизнеса.
Но самый главный результат для развития ЦДР дало сотрудничество с учеными и агрономами в филиалах СамНЦ РАН: Самарском научно-исследовательском институте сельского хозяйства имени Н. М. Тулайкова — филиале Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук (Самарский НИИСХ) в поселке Безенчук и Ульяновском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, а также в Поволжском научно-исследовательском институте селекции и семеноводства им. П. Н. Константинова. Здесь система ЦДР впервые из стадии теоретической разработки вышла на экспериментальные поля. Три года ушло на уточнение и регулярную сверку параметров роста и развития реальных и виртуальных посевов. Это позволило к настоящему времени достичь точность прогноза по ряду параметров для основных сортов в 70-80%.
В текущий момент начинается поиск первых промышленных заказчиков, ранних адаптеров разработанной новой технологии, и новый этап продуктизации и коммерциализация разработки ЦДР.
— Какова степень готовности проекта к практическому внедрению? Как цифровой двойник будет работать на практике?
— Разработка ЦДР заняла пять лет и в настоящее время предлагается всем заинтересованным хозяйствам и фермерам как программный продукт на бесплатной основе. Система может устанавливаться на сервер заказчика или предоставляться удаленно с сервера разработчика в СамНЦ РАН.
При регистрации в системе каждый пользователь получает свой логин и свой пароль. Пользователь размечает на карте свои поля, на которых в дальнейшем выполняются посевы. Для начала работы достаточно указать координаты границ полей, тип почвы, предшественников и некоторые другие данные.
При наличии метеостанций в хозяйстве, они могут быть интегрированы по программному протоколу в ЦДР для автоматического получения собираемых данных. В случае их отсутствия в ЦДР используются данные ближайших метеостанций Росгидрометеоцентра в аэропортах. Имеется уже готовая интеграция ЦДР с метеостанциями типа КАЙПОС.
Для работы ЦДР пользователь должен задать имеющуюся или создать свою модель климата региона, которая строится как среднее за 10 лет по значениям факта температуры и осадков на сезон. Здесь также задается общий тип почвы, засоленность, кислотность, результаты агрохимических исследований и некоторые другие факторы.
Пользователь может выбрать сорт растения, место и дату сева и запускает процесс моделирования в ЦДР. Выходным результатом является формируемый динамически план-график роста и развития растений, оценка значений параметров растений по основным стадиям и прогноз урожайности посевов. Пользователь может просматривать как данные по погоде и почве на любой временной интервал, так и получать и сравнивать идеальное, фактическое и прогнозное состояние посевов растений и его урожайности.
Система имеет веб-приложение для работы через браузер персонального компьютера, а также мобильное приложение для смартфонов под управлением Android. Смартфон позволяет проводить агроскаутинг в полях в условиях отсутствия интернета и сохранять записи об актуальном состоянии реальных посевов, на основе которых ЦДР получает исходные данные, синхронизируется и адаптивно уточняет дальнейший план и урожайность посевов. В любой момент пользователь может вводить новые события и моделировать влияние этих воздействий на посевы, например, комбинируя элементы агротехнологии или формируя события жары и холода, засухи или дождей, морозов и т. д.
Дополнительно поставляется база знаний системы, которая содержит модели сортов растений, прошедших апробацию и полевые испытания.
В настоящее время планируется создание центра коллективного пользования ЦДР в НИИСХ для хозяйств Самарской области и соседних регионах, который будет работать в удаленном режиме. Работа пользователей в хозяйствах поддерживается дополнительным сервисом опытных ученых и агрономов, консультантов по растениеводству.
Одновременно, мы планируем расширять базу знаний сортов растений, в которой уже сейчас есть десятки сортов озимой и яровой пшеницы, гороха, подсолнечника, сои и других культур.
— Какое ПО было использовано? Нужны ли будут фермеров какие-либо ИТ-навыки, чтобы научиться работать с системой?
— ЦДР — это полностью отечественное решение, и все данные хранятся на сервера СамНЦ РАН или в самом хозяйстве. Пользователи могут освоить систему за несколько часов работы под руководством разработчиков, которые также обеспечивают техническую поддержку.
— Какова роль искусственного интеллекта в проекте?
— Новизна разрабатываемой модели ЦДР состоит в том, чтобы рассматривать растение как сложную адаптивную систему, поведение которой определяется как внешними факторами, так и формируется в ходе взаимодействия и распределенного коллективного принятия решений ее элементов.
В этих целях ЦДР разрабатывается на основе новых технологий искусственного интеллекта, включая онтологии и базы знаний, мультиагентные технологии и машинное обучение. Для настройки программных агентов используется онтологическиая модель каждого сорта растений, построенная в виде семантической сети, связывающей входные и выходные параметры основных стадий роста и развития растения. Получая события уже случившихся или предполагаемых изменений во внешней среде, агенты по цепочке запускают адаптивный пересчет параметров стадий и прогноза урожайности. При этом получаемые входные значения параметров сопоставляются с диапазонами ("трубками") нормы и значениями идеальной траектории и линейно-пропорционально пересчитывают выходные параметры каждой стадии. Чем хуже или лучше условия окружающей среды, тем больше отклонение растения от идеальной траектории на каждой стадии, с учетом фактора инерции. Итоговое решение по каждому событию принимается в консенсусе агентов стадий, отражающем баланс интересов всех участников.
База знаний ЦДР открыта для ввода агрономами новых параметров сортов растений, описаний стадий, состава параметров и связей между ними, что позволяет вводить новые сорта или корректировать их параметрам прямо в хозяйствах.
— Есть ли планы по дальнейшему усовершенствованию цифрового двойника поля или добавлению новых опций?
— Создание ЦДР открывает новые возможности по выработке рекомендаций для агрономов и фермеров. В настоящее время мы работаем над интеллектуальным модулем по выдаче рекомендаций — МР — в ЦДР, который, наблюдая и сопоставляя ход роста и развития виртуальных и реальных растений, будет способен вырабатывать контекстно-зависимые рекомендации по внесению удобрений и защите растений.
Такая система МР, использующая результаты моделирования в ЦДР, сможет заблаговременно прогнозировать эффект "до/после" от исполнения рекомендаций, предупреждать о проблемах агрономов и фермеров и давать им обоснованные советы, причем не общие, а очень конкретные, по складывающейся погоде и ситуации с посевами, с точным прогнозом, в реальном времени.
— Как вы оцениваете перспективы практического применения системы? Есть ли уже интерес со стороны конкретных хозяйств к тестированию системы?
— В этом году мы впервые показали систему ЦДР на традиционном полевом семинаре в Самарском НИИСХ и сразу же увидели интерес от нескольких хозяйств, с которыми договорились о сотрудничестве.
Появился интерес к сотрудничеству у зарубежных партнеров в Китае и Индии, которые хотели бы разработать модели для риса и других популярных культур Юго-Восточной Азии. Для работы с нашим ЦДР партнеры готовы предложить беспилотные летательные аппараты со спектрометрами нового поколения и мобильные наземные роботы с измерительной аппаратурой, для регулярного автоматического измерения параметров роста и развития растений, что может существенно упростить решение задачи синхронизации и увеличить точность прогнозов ЦДР.
Мы также обсуждаем интеграцию систем ЦДР и МР с различными цифровыми платформами и с "умной диспетчерской" для управления беспилотными летательными аппаратами и мобильной техникой в хозяйствах, чтобы замкнуть будущий цикл автономного (безлюдного) управления хозяйствами.
Есть идеи и предложения по адаптации системы ЦДР для других культур, применения для теплиц и фитотронов, а также создания учебных курсов.
В этой связи мы надеемся на активное развитие данного направления, где научные исследования будут органично сочетаться с практическим внедрениями.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами