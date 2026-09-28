От кабины до расхода топлива: в регионе испытывают модернизированный трактор для самарских полей

В Самарской области начались приемочные испытания модернизированного трактора БТЗ 254К.20 мощностью 250 л. с. Испытания проходят на Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станции Минсельхоза России в Самарской области — единственной в своем роде площадке в Поволжье, где технику проверяют в реальных полевых условиях.
Машина Брянского тракторного завода (Группа компаний UMG) работает в агрегате с дисковой бороной АД 6×2.
ФГБУ "Поволжская МИС" — одна из ведущих машиноиспытательных станций страны. Уже 78 лет здесь проводят испытания сельскохозяйственной техники. Для выполнения своей основной задачи — технической оценки новых и серийно выпускаемых образцов машин — станция располагает производственной базой на площади 12 га. Государственный статус МИС обеспечивает экономическую независимость от участников рынка сельхозтехники и технологий, а международное взаимодействие и многолетний опыт — высокую профессиональную компетентность и признание по всему миру.
Для Самарской области, где сельское хозяйство остается одной из ключевых отраслей экономики, такие испытания имеют практическое значение. Специалисты станции проверят функциональные и тягово-мощностные характеристики техники, ее производительность, расход топлива при выполнении различных операций, а также работу с сельхозорудиями. Благодаря полученным данным аграрии смогут использовать технику, которая максимально соответствует местным условиям.
Модернизация базового семейства БТЗ-254К направлена на повышение надежности и безопасности, улучшение условий труда механизатора и упрощение технического обслуживания. Особое внимание уделено удобству эксплуатации: улучшены обзорность, система освещения и система охлаждения.
Производитель подчеркивает, что полученные в ходе испытаний данные позволят валидировать комплекс новых технических решений, повысить качество и надежность линейки тракторов, а также использовать их при подготовке к сертификации модернизированного трактора в 2027 г. и его включению в лизинговые программы.
Развитие отечественного производства сельхозтехники — прямой вклад в реализацию национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина. Один из ключевых приоритетов нацпроекта — техническая и технологическая независимость сельского хозяйства: стимулирование разработки, производства и внедрения современных отечественных машин. Независимая государственная площадка позволяет гарантировать, что машины, поступающие в хозяйства, соответствуют актуальным требованиям АПК и максимально приспособлены к условиям эксплуатации в российских регионах.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами