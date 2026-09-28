Волжский Форкс: куда ехать за хоа-хоа-атмосферой в Самарской области?

Стоит первому листку упасть с дерева, как фанаты осенней эстетики уже достают пледы и керамические кружки в виде тыкв. И будто специально для них в этом году на большие экраны вернулся культовый фильм "Сумерки" (18+). Вместе с оператором Т2 мы подробнее изучили карту Самарской области, чтобы найти места с похожей атмосферой. И сделали мини-подборку нестандартных локаций для немного меланхоличных прогулок, где было бы неудивительно встретить самого Эдварда. Там есть все — от тихих берегов до заросших мхом деревьев с ветвистыми корнями.

Рачейский бор недалеко от Сызрани — место, которое так и просится на экран. Огромные валуны, загадочные фигуры из камней, мхи и деревья будто скрывают в чаще тот самый домик Эдварда и Беллы, который они получили в подарок ближе к финалу саги.

Гора Гусиха в Шигонском районе — природная смотровая площадка на Волгу и автомобильный мост. Местные называют октябрь лучшим периодом, чтобы прийти сюда. Цветовая палитра как никогда близка к тем самым приглушенным оттенкам сумеречной саги с вкраплениями золотых тонов.

Монастырский лес все в том же Шигонском районе — необычный уголок в Самарской области. Крутые обрывы, причудливый черный песок и виды на реку мысленно переносят в кино. Будьте осторожны и не повторяйте рискованные шаги парней из племени квилетов, которые прыгали с высоких берегов!

Замок Гарибальди в селе Хрящевка — конечно, здесь нет атмосферы штата Вашингтон. Но здесь легко представить себя в одной из минувших эпох, сделать по-настоящему готические фото и вспомнить пару давних преданий.

Дача купца Соколова в Самаре — напоминает о драматических событиях саги, которые происходили в Италии. Не уверены, что в здании обитают члены клана Вольтури, но сильно тоже не расслабляйтесь.

В реальной жизни оборотней и вампиров, конечно, не бывает. Но что совершенно точно существует — это качественная мобильная связь от Т2. С его сим-картой в телефоне вы без проблем сможете построить маршрут до любой из точек нашего списка, оставаясь на связи с близкими. Или даже устроить киносеанс под открытым небом — сумеречная сага актуальна даже спустя годы.