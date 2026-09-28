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Волжский Форкс: куда ехать за хоа-хоа-атмосферой в Самарской области? Пользователями стали доступны новые экспериментальные ИИ-сервисы Сбера За кулисами "Театральной": как строится новая станция самарского метро Клиенты Билайна стали проводить в нейросетях на 23% больше времени Россияне переходят на онлайн-чаевые

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Волжский Форкс: куда ехать за хоа-хоа-атмосферой в Самарской области?

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стоит первому листку упасть с дерева, как фанаты осенней эстетики уже достают пледы и керамические кружки в виде тыкв. И будто специально для них в этом году на большие экраны вернулся культовый фильм "Сумерки" (18+). Вместе с оператором Т2 мы подробнее изучили карту Самарской области, чтобы найти места с похожей атмосферой. И сделали мини-подборку нестандартных локаций для немного меланхоличных прогулок, где было бы неудивительно встретить самого Эдварда. Там есть все — от тихих берегов до заросших мхом деревьев с ветвистыми корнями.

Фото: нейросеть Chat GPT

Рачейский бор недалеко от Сызрани — место, которое так и просится на экран. Огромные валуны, загадочные фигуры из камней, мхи и деревья будто скрывают в чаще тот самый домик Эдварда и Беллы, который они получили в подарок ближе к финалу саги.

Гора Гусиха в Шигонском районе — природная смотровая площадка на Волгу и автомобильный мост. Местные называют октябрь лучшим периодом, чтобы прийти сюда. Цветовая палитра как никогда близка к тем самым приглушенным оттенкам сумеречной саги с вкраплениями золотых тонов.

Монастырский лес все в том же Шигонском районе — необычный уголок в Самарской области. Крутые обрывы, причудливый черный песок и виды на реку мысленно переносят в кино. Будьте осторожны и не повторяйте рискованные шаги парней из племени квилетов, которые прыгали с высоких берегов!

Замок Гарибальди в селе Хрящевка — конечно, здесь нет атмосферы штата Вашингтон. Но здесь легко представить себя в одной из минувших эпох, сделать по-настоящему готические фото и вспомнить пару давних преданий.

Дача купца Соколова в Самаре — напоминает о драматических событиях саги, которые происходили в Италии. Не уверены, что в здании обитают члены клана Вольтури, но сильно тоже не расслабляйтесь.

В реальной жизни оборотней и вампиров, конечно, не бывает. Но что совершенно точно существует — это качественная мобильная связь от Т2. С его сим-картой в телефоне вы без проблем сможете построить маршрут до любой из точек нашего списка, оставаясь на связи с близкими. Или даже устроить киносеанс под открытым небом — сумеречная сага актуальна даже спустя годы.

Гид потребителя

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Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

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