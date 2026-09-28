Вячеслав Федорищев поддержал предложение о снятии лимитов на продажи топлива

В понедельник, 28 сентября, на оперативном совещании в правительстве Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева принято решение о снятии лимитов на продажу топлива потребителям.
Вопрос обеспечения региона топливом находится на постоянном контроле уже в течение нескольких месяцев. Ранее в целях недопущения ажиотажного спроса, пресечения спекулятивных схем и сохранения стабильной ситуации на топливном рынке были введены лимиты. Кроме того, по поручению губернатора в Самарской области создан оперативный штаб.
В ходе совещания Вячеслав Федорищев отметил, что в регионе ситуация стабилизировалась.
С докладом о текущем положении дел выступил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
"Мы наблюдаем улучшение на АЗС "Роснефть" и "Татнефть": дизельное топливо в свободной продаже, есть сложности с бензином марки АИ-95, а АИ-92 практически всегда в наличии", — сказал он.
Денис Гурков также сообщил, что совместно с Федеральной антимонопольной службой Самарской области разработано соглашение о стабилизации цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Его действие, по словам врио министра, направлено на формирование экономически обоснованных розничных цен на независимых АЗС. В настоящее время пять независимых сетей планируют присоединиться к соглашению.
Как отметил Денис Гурков, самый важный вопрос сегодня — снятие ограничений на реализацию топлива, которые введены до 30 сентября.
"Ввиду того, что у нас уже ситуация относительно стабильная, предлагаем лимиты по отпуску моторного топлива снять", — сказал врио руководителя профильного ведомства.
Губернатор поддержал данное предложение. "Самое главное, чтобы вы очень внимательно работали со всеми компаниями", — акцентировал Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит