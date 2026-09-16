16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По поручению губернатора выполнена просьба вдовы участника СВО из Елховки Губернатор Вячеслав Федорищев: "Я всегда голосовал за тех, кто по-настоящему делает" Губернатор Вячеслав Федорищев вручил региональные награды участникам СВО Вячеслав Федорищев: "Экономика устойчива, к бюджету подходим аккуратно" В прямом эфире Вячеслав Федорищев ответил на вопросы жителей о ремонте дорог

Губернатор Власть и политика

По поручению губернатора выполнена просьба вдовы участника СВО из Елховки

ЕЛХОВКА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева выполнена просьба проживающей в селе Елховка вдовы участника специальной военной операции. Супруг заявительницы погиб на фронте в 2024 году. Поводом для обращения стали проблемы с подключением к газу нового дома. О них женщина рассказала главе региона 15 сентября 2026 года в ходе прямой линии с жителями Самарской области.

Вопросы социальной поддержки семей участников специальной военной операции остаются безусловным приоритетом в работе Правительства Самарской области. На место незамедлительно выехали представители министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и сотрудники газовой компании.

16 сентября специалисты выполнили монтаж газопровода с установкой прибора учёта, также опрессована и подключена к домовладению сеть газопотребления. Договор на поставку газа с ООО "Газпром межрегионгаз Самара" будет заключён 17 сентября 2026 года, после чего газ поступит в дом. Ситуация находится на личном контроле министра энергетики и ЖКХ Самарской области Виталия Брижаня.

Напомним, что в ходе прямой линии с главой региона по различным каналам поступило около 4,5 тысяч вопросов и обращений. По словам Вячеслава Федорищева, каждое обращение взято в работу и по каждому будет дан ответ. "Каждому обратившемуся ко мне на Прямую линию хочу сказать спасибо за неравнодушие, за вовлечённость в жизнь Самарской области", — отметил губернатор на своих страницах в социальных сетях.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4