Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом

В четверг, 3 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с памятной датой России - Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

"Эта скорбная дата, связанная с трагическими событиями в Беслане, повлекшими за собой гибель сотен ни в чем не повинных людей, напоминает нам о необходимости всеми силами бороться терроризмом во всех его проявлениях", — сказал глава региона.

Он подчеркнул: особенно важно противостоять террористической угрозе в условиях проведения специальной военной операции, когда атакам со стороны преступного киевского режима подвергаются города и села.

"Для врага, ослепленного русофобскими идеями, нет ничего святого. Из-за своего бессилия, невозможности переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения, укронацисты вымещают свою злобу на наших мирных гражданах. К сожалению, в полной мере это относится и к Самарской области. Поэтому мы должны проявлять повышенную бдительность, поддерживать наших героев, участников специальной военной операции и их близких, добровольцев, выполняющих боевые задачи в составе мобильных огневых групп", — констатировал Вячеслав Федорищев.

"Дорогие друзья, берегите себя и свои семьи. Помните, что от ответственной гражданской позиции каждого из нас зависит будущее наших детей, будущее Самарского региона и всей нашей великой страны — России", — заключил он.