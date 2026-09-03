Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом

В четверг, 3 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с памятной датой России - Днем солидарности в борьбе с терроризмом.
"Эта скорбная дата, связанная с трагическими событиями в Беслане, повлекшими за собой гибель сотен ни в чем не повинных людей, напоминает нам о необходимости всеми силами бороться терроризмом во всех его проявлениях", — сказал глава региона.
Он подчеркнул: особенно важно противостоять террористической угрозе в условиях проведения специальной военной операции, когда атакам со стороны преступного киевского режима подвергаются города и села.
"Для врага, ослепленного русофобскими идеями, нет ничего святого. Из-за своего бессилия, невозможности переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения, укронацисты вымещают свою злобу на наших мирных гражданах. К сожалению, в полной мере это относится и к Самарской области. Поэтому мы должны проявлять повышенную бдительность, поддерживать наших героев, участников специальной военной операции и их близких, добровольцев, выполняющих боевые задачи в составе мобильных огневых групп", — констатировал Вячеслав Федорищев.
"Дорогие друзья, берегите себя и свои семьи. Помните, что от ответственной гражданской позиции каждого из нас зависит будущее наших детей, будущее Самарского региона и всей нашей великой страны — России", — заключил он.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит