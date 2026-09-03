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Суды Происшествия

Тольяттинскому слесарю, травмированному на стройке, выплатят 1 млн рублей компенсации

ТОЛЬЯТТИ. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти по иску прокуратуры слесарю, упавшему в проем на стройке, присуждено 950 тыс. рублей компенсации морального вреда, передает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Прокуратура Автозаводского района Тольятти добилась судебного решения в пользу работника, серьезно пострадавшего на производстве из-за нарушений требований законодательства об охране труда. Инцидент произошел в августе 2025 года на объекте строительно-монтажной компании.

Слесарь-сборщик монтировал металлоконструкции на втором этаже и рухнул в незащищенный технологический проем. Место подъема не было оборудовано безопасным креплением для страховки. В итоге мужчина получил компрессионный закрытый перелом первого поясничного позвонка — тяжкий вред здоровью.

"Расследование подтвердило: работодатель нарушил требования охраны труда, создав прямую угрозу жизни сотрудника. Прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства", — отмечается в сообщении.

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