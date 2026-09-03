Тольяттинскому слесарю, травмированному на стройке, выплатят 1 млн рублей компенсации

В Тольятти по иску прокуратуры слесарю, упавшему в проем на стройке, присуждено 950 тыс. рублей компенсации морального вреда, передает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Прокуратура Автозаводского района Тольятти добилась судебного решения в пользу работника, серьезно пострадавшего на производстве из-за нарушений требований законодательства об охране труда. Инцидент произошел в августе 2025 года на объекте строительно-монтажной компании.
Слесарь-сборщик монтировал металлоконструкции на втором этаже и рухнул в незащищенный технологический проем. Место подъема не было оборудовано безопасным креплением для страховки. В итоге мужчина получил компрессионный закрытый перелом первого поясничного позвонка — тяжкий вред здоровью.
"Расследование подтвердило: работодатель нарушил требования охраны труда, создав прямую угрозу жизни сотрудника. Прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.