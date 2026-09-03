Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

В четверг, 3 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Глава региона подчеркнул: эта дата имеет непреходящее значение для отечественной и мировой истории, для понимания современного мироустройства, для судеб будущих поколений.
"Именно на Дальнем Востоке была поставлена последняя точка в самой кровопролитной войне двадцатого столетия. Выстоять и победить нашему многонациональному народу позволили мужество, стойкость, сила духа защитников Отечества и тружеников тыла, единение перед лицом смертельной опасности", - сказал он.
"Наши отцы, деды и прадеды сражались за правое дело, за мир во всем мире. И сегодня для нас крайне важно сохранить историческую память, отстоять правду об этой войне и решающем вкладе, который внес Советский Союз в разгром фашистской Германии и ее сателлитов", - напомнил Вячеслав Федорищев.
"Освободив страны Европы от "коричневой чумы", мы вновь столкнулись с этим абсолютным злом уже на новом этапе истории. Нацистская идеология на Украине, в прибалтийских республиках, в ряде других европейских государств вновь набирает силу. Снова поднимает голову и японский милитаризм. При этом позиция нашего президента Владимира Владимировича Путина, позиция нашей страны остается неизменной: Россия отстаивала и будет отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны, незыблемость своего суверенитета над Курильскими островами, а также историческими российскими территориями Донбасса и Новороссии", - добавил он.
Губернатор уверен: противостоять попыткам нанести России стратегическое поражение, ослабить ее изнутри может только единство, героизм и мужество участников специальной военной операции, самоотверженный труд каждого из нас на своем рабочем месте.
"Как и восемь десятилетий назад мы хотим прекратить войну и добиться прочного мира. Примером для нас является поколение, сокрушившее фашизм. Низкий поклон нашим ветеранам за ратный и трудовой подвиг! Вечная память павшим", - заключил глава региона.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит