Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

В четверг, 3 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Глава региона подчеркнул: эта дата имеет непреходящее значение для отечественной и мировой истории, для понимания современного мироустройства, для судеб будущих поколений.

"Именно на Дальнем Востоке была поставлена последняя точка в самой кровопролитной войне двадцатого столетия. Выстоять и победить нашему многонациональному народу позволили мужество, стойкость, сила духа защитников Отечества и тружеников тыла, единение перед лицом смертельной опасности", - сказал он.

"Наши отцы, деды и прадеды сражались за правое дело, за мир во всем мире. И сегодня для нас крайне важно сохранить историческую память, отстоять правду об этой войне и решающем вкладе, который внес Советский Союз в разгром фашистской Германии и ее сателлитов", - напомнил Вячеслав Федорищев.

"Освободив страны Европы от "коричневой чумы", мы вновь столкнулись с этим абсолютным злом уже на новом этапе истории. Нацистская идеология на Украине, в прибалтийских республиках, в ряде других европейских государств вновь набирает силу. Снова поднимает голову и японский милитаризм. При этом позиция нашего президента Владимира Владимировича Путина, позиция нашей страны остается неизменной: Россия отстаивала и будет отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны, незыблемость своего суверенитета над Курильскими островами, а также историческими российскими территориями Донбасса и Новороссии", - добавил он.

Губернатор уверен: противостоять попыткам нанести России стратегическое поражение, ослабить ее изнутри может только единство, героизм и мужество участников специальной военной операции, самоотверженный труд каждого из нас на своем рабочем месте.

"Как и восемь десятилетий назад мы хотим прекратить войну и добиться прочного мира. Примером для нас является поколение, сокрушившее фашизм. Низкий поклон нашим ветеранам за ратный и трудовой подвиг! Вечная память павшим", - заключил глава региона.