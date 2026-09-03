Пенсионер из Самарской области получил 10 лет строгого режима за жестокое убийство

77‑летний житель Кинель‑Черкасского района отправится в колонию строгого режима на 10 лет за убийство и расчленение знакомого, сообщает региональная прокуратура.

Трагедия случилась в январе 2026 года: во время совместного распития спиртного между хозяином дома и его 69‑летним знакомым вспыхнул конфликт. В приступе ярости хозяин избил приятеля, а затем нанес ему смертельный удар ножом в шею. Потерпевший умер на месте.

Пытаясь замести следы, фигурант расчленил тело в бане, а останки спрятал в канализационном колодце на территории своего участка.

Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.