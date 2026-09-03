Тольяттинец попал под уголовное дело, похитив интернет-оборудование из жилого дома

В полицию Центрального района Тольятти обратился руководитель группы клиентских сервисов одного из АО и рассказал, что из многоквартирного дома на ул. Мира похищено интернет-оборудование (порядка 60 метров кабеля "витая пара" UTP, переходники, разъемы и другое) стоимостью свыше 8 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Оперативники установили, что к хищению причастен 33-летний ранее не судимый тольяттинец, ведущий асоциальный образ жизни. Его задержали, и тот признался в содеянном. Мужчина пояснил, что похитил имущество с чердака, пройдя через незапертую дверь, после чего продал прохожему за 300 рублей. Вырученные деньги потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полицейские продолжают проверять причастность подозреваемого к иной противоправной деятельности.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках