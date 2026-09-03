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Преступления Происшествия

Тольяттинец попал под уголовное дело, похитив интернет-оборудование из жилого дома

ТОЛЬЯТТИ. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Центрального района Тольятти обратился руководитель группы клиентских сервисов одного из АО и рассказал, что из многоквартирного дома на ул. Мира похищено интернет-оборудование (порядка 60 метров кабеля "витая пара" UTP, переходники, разъемы и другое) стоимостью свыше 8 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Оперативники установили, что к хищению причастен 33-летний ранее не судимый тольяттинец, ведущий асоциальный образ жизни. Его задержали, и тот признался в содеянном. Мужчина пояснил, что похитил имущество с чердака, пройдя через незапертую дверь, после чего продал прохожему за 300 рублей. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полицейские продолжают проверять причастность подозреваемого к иной противоправной деятельности.

Гид потребителя

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