Тольяттинец попал под уголовное дело, похитив интернет-оборудование из жилого дома

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В полицию Центрального района Тольятти обратился руководитель группы клиентских сервисов одного из АО и рассказал, что из многоквартирного дома на ул. Мира похищено интернет-оборудование (порядка 60 метров кабеля "витая пара" UTP, переходники, разъемы и другое) стоимостью свыше 8 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фото: ГУ МВД по Самарской области