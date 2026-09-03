В Самарской области растет число заболевших ОРВИ

За прошлую неделю в регионе зарегистрировали 4861 случаев ОРВИ, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.

Приведенные цифры в целом ниже эпидемического порога на 24,2%, при этом в возрастной группе от 15 лет и старше заболеваемость выше эпидпорога на 25,3%.

"В сравнении с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 7% и в возрастных группах: 0-2 лет на 2,4%, 15 лет и старше на 11%. Снижение заболеваемости регистрируется в возрастной группе 3-6 лет на 3,2%, 7-14 лет на 9,1%", — рассказали в управлении.

Сейчас в Самарской области циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусов, риновирусов, сезонных короновирусов.