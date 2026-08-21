В Самарской области развивается система наставничества

В рамках проводимых в области стратегических сессий "Самара-450" в Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина прошла сессия "Наставничество как механизм развития кадрового потенциала".

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов, председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина, руководители медицинских и образовательных учреждений региона, а также студенты медуниверситетов и колледжа им. Н. Ляпиной.

В начале мероприятия министр обратился к участникам, отметив, что Самарская область демонстрирует успешный опыт реализации федеральной программы наставничества в сфере здравоохранения.

"Благодаря системной работе с Самарским государственным медицинским университетом, профсоюзом, руководителями медучреждений и молодыми специалистами нам удалось не только полностью закрыть контрольные цифры приёма в медицинские вузы на всех уровнях — от специалитета до ординатуры, но и эффективно снять тревожность выпускников перед началом карьеры", — рассказал руководитель ведомства.

В этом году все контрольные цифры приёма на бюджетную форму в СамГМУ были успешно выполнены: 410 целевиков зачислено по программам бакалавриата и специалитета для медицинских организаций Самарской области, ещё 280 молодых врачей продолжат обучение в ординатуре. Это позволяет рассчитывать на стабильное пополнение системы здравоохранения региона квалифицированными кадрами в ближайшие годы.

Ректор СамГМУ Александр Колсанов отметил, что обучение в университете — ключевой этап в подготовке специалистов. "После окончания университета молодой специалист попадает на рабочее место в определенные условия. И когда есть старший товарищ, который может руку правильно поставить, подсказать в сложной ситуации, как себя вести тактически, как правильно говорить с пациентом, то мотивация работать и становиться профессионалом у молодого специалиста возрастает. Это очень важные факторы, из которых как раз и складывается качество оказания медицинской помощи. Поэтому наставничество — это обязательный элемент формирования траектории будущего врача", — подчеркнул он.

Александр Колсанов также рассказал, что в СамГМУ система наставничества действовала задолго до появления федерального положения. Ещё в 2020 году в университете создан Совет по наставничеству, который возглавляет председатель Самарской Губернской Думы, Почётный ректор СамГМУ, академик РАН Геннадий Котельников, которому знак отличия за наставничество вручил Президент Владимир Путин. В Совет входят основатели научно-педагогических школ университета, известные учёные и практики, которые передают свой опыт и воспитывают достойное поколение врачей и педагогов.

Ректор добавил, что сейчас, с учётом изменений в законодательстве, наставничество распространяется на молодых специалистов со стажем от 1 до 3 лет. В Клиниках СамГМУ каждому такому специалисту назначается наставник, а для сотрудников с опытом действует система кураторства на период от 3 до 6 месяцев — и это оплачиваемая работа. За время работы системы наставничество в СамГМУ прошли почти 1500 молодых специалистов.

Особое внимание в вузе уделяют адаптации выпускников — она начинается уже с младших курсов, когда студент проходит практику в той медицинской организации, где ему предстоит работать. При этом он знакомится с коллективом, оборудованием и своим будущим наставником. Такое сотрудничество закреплено в Программе взаимодействия СамГМУ и практического здравоохранения в рамках целевой подготовки, принятой в 2024 году.

Ежегодно в СамГМУ проходит конференция по наставничеству, где обмениваются лучшими практиками, а также конкурс "Лучший наставник СамГМУ". Для наставников действует программа повышения квалификации "Организация наставничества в системе здравоохранения" — за три года в корпоративном университете СамГМУ обучились 643 наставника. Предусмотрены и материальные выплаты за наставническую деятельность, а в планах — учредить поощрение для лучшего молодого специалиста и выдвигать наставников на федеральную награду Минздрава "За наставничество в здравоохранении".

Студентка СамГМУ Кристина Нагапетян в ходе сессии рассказала участникам, что заканчивает специалитет в новом учебном году, и для нее этот закон действительно важный шаг. "Раньше переход от учёбы к реальной работе был серьёзным испытанием. Ты выходишь к пациенту и понимаешь, что рядом нет того, кто направит, подскажет. Теперь же у нас есть чёткое право на наставника, и это не просто доброе пожелание, а закреплённая норма. Наставник будет официально закреплён за каждым из нас. Это позволяет не бояться ошибок, а учиться на них под контролем опытного врача. По сути, закон создаёт среду, в которой молодой специалист может спокойно набираться опыта, не чувствуя себя брошенным", — рассказала Кристина.

С 2025 года министерство здравоохранения Самарской области совместно с областной организацией профсоюзов работников здравоохранения реализует проект — формирование компетенции у самих наставников.

"Сегодня мы делаем акцент на "мягкой адаптации" молодых специалистов. Однако даже самый опытный врач не всегда умеет эффективно передать свои знания: кому-то из учеников важен наглядный пример, а кому-то — практика под руководством. Именно поэтому мы обучаем самих наставников. В этом году подготовку уже прошли 343 человека, до конца года состоятся ещё три потока. Программа показала высокую востребованность, и мы планируем её продолжать", — отметила Татьяна Сивохина.

Системное наставничество в Тольяттинской городской клинической больнице № 2 им. В. В. Баныкина стартовало в 2016 году, когда было уже сформировано положение о наставничестве, программы индивидуального развития молодых специалистов.

"За эти 10 лет в больнице прошло более 20 врачей по программе наставничества и более 55 человек среднего медицинского персонала. На сегодняшний день у нас 15 врачей и 25 медицинских сестёр находится в данной программе. Основная её цель — это адаптация молодых специалистов для лечебного учреждения. Она позволяет закрепить каждого молодого сотрудника в больнице с последующим формированием его профессиональной работы в едином коллективе. И это как раз и является одной из главнейших задач решения кадровой политики в условиях сегодняшних реалий, особенно для Тольятти", — рассказал главный врач больницы Виталий Сибряев.

Система наставничества дополняется мощными мерами социальной поддержки: дополнительные выплаты молодым специалистам, стимулирующие надбавки для востребованных специальностей, программа "Земский доктор/Земский фельдшер", служебное жилье, дополнительные выплаты от муниципальных районов, выплаты в 1 млн рублей для специалистов, переехавших на работу в Тольятти и Сызрань и другие меры.

"Такой комплексный подход помогает решать главную задачу — обеспечение лечебных учреждений квалифицированными кадрами и их закрепление на местах. Наша цель — научить специалистов работать так, чтобы через несколько лет мы сами могли обратиться к ним за помощью. Наставничество — это инвестиция в будущее нашего здравоохранения", — отметил в завершении мероприятия Андрей Орлов.