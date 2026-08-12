Майонез и заварной крем не любят лето: врач ВСК рассказал, как не стать жертвой пищевых привычек в жару

Когда столбик термометра поднимается выше +25°C, привычная еда портится в разы быстрее. Безобидный завтрак к обеду способен обернуться тяжелейшим отравлением, а любимый десерт — стать рассадником токсинов, не уничтожаемых даже кипячением. Ведущий врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Марина Орехович рассказала, какие продукты требуют особого внимания в зной и почему холодильник не является "реаниматором" для испорченной пищи.
В первую очередь, опасность представляют сладкие десерты с кремом. Заварные и творожные пирожные, взбитые сливки — идеальная среда для золотистого стафилококка. Его токсины не разрушаются ни при кипячении, ни при заморозке. Если десерт "поплыл" или постоял без холода — он уже опасен. Врач не советует покупать эклеры и торты в уличных палатках без холодильных витрин.
Не рекомендуется в летнем рационе употреблять творог, брынзу и моцареллу. При нарушении температуры хранения в них активно размножаются листерии и кишечная палочка. Летний совет диетологов: никакого развесного творога, только термически обработанные блюда — сырники или запеканки прямо со сковороды.
Холодец, паштет, вареная колбаса, копченая и слабосоленая рыба в вакуумной упаковке — лидеры по риску ботулизма в жару. Вздутая пленка, мутный рассол, скользкий налет — однозначный сигнал к уничтожению продукта. Врач ВСК настоятельно рекомендует отказаться от покупки пляжной вяленой рыбы у случайных продавцов.
Оливье, селедка под шубой, шаурма и роллы опасны смешением сырых и вареных компонентов. А при добавлении майонеза получается парниковый эффект для микробов. Заправленный салат вне холодильника "живет" не дольше 2–3 часов. Блюдо рекомендуется заправить непосредственно перед подачей.
Важно помнить, что летний сезон — это пик сальмонеллеза. Яичница-глазунья, гоголь-моголь, домашний майонез и сырое тесто — под запретом. Сальмонеллы живут на скорлупе, погибают только при 75°C. Поэтому перед приготовлением яйца необходимо мыть, а затем варить вкрутую или жарить не менее 10 минут.
Что касается грибов, при неправильном способе хранения на жаре даже благородные белые грибы и лисички за пару часов могут испортиться. Продукты, содержащие белок, а также арбузы, дыни и другие фрукты нельзя хранить в полиэтилене. Рекомендуется тщательно обрабатывать их и разрезать непосредственно перед употреблением.
"Главное правило: всё, что не съедено за час, должно быть немедленно убрано в холод. Но помните: холодильник не реаниматор. Если продукт уже начал портиться, низкая температура не уничтожит накопившиеся токсины. Охлаждайте свежее, испорченное выбрасывайте без сожаления", — предупреждает Марина Орехович, ведущий врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас