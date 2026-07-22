В Самарской больнице № 6 началось обновление отделения узких специалистов

Капитальный ремонт проводится по адресу Аэродромная, 71. Современные условия создаются благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

Работы начались в начале июня 2026 г., завершить планируется в октябре текущего года. В обновленном отделении появятся современные кабинеты, спланированные с учетом актуальных требований к организации пространства. Площади будут использоваться максимально эффективно, а для удобства пациентов и сотрудников предусмотрены отдельные санитарные комнаты, в том числе для маломобильных граждан.

На время ремонта прием узких специалистов — хирурга, невролога, травматолога, кардиолога, сосудистого хирурга — организован в соседних корпусах больницы (Аэродромная, 56 и Советской Армии, 56).

"Обновление кабинетов, создание комфортных зон для пациентов и персонала, современная планировка — все это сделает пребывание в отделении более удобным и позволит нам оказывать помощь на качественно новом уровне. После завершения работ в обновленное помещение планируем перевести амбулаторный эндокринологический центр, который будет работать на межрайонном уровне", — отметил главный врач Расим Шамсудинов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.