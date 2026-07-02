В областном онкоцентре впервые провели операцию по установке индивидуального эндопротеза локтевой кости

Специалисты Самарского областного клинического онкодиспансера и Центра хирургии кисти Клиник СамГМУ совершили прорыв в лечении онкологических заболеваний опорно-двигательной системы, впервые применив технологию индивидуального эндопротезирования локтевой кости. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Эта передовая операция, проведенная 50-летней пациентке, позволила радикально удалить опухоль и, что крайне важно, полностью сохранить функцию кистевого сустава, включая важный сухожильно-связочный аппарат.

Операция заключалась в удалении сегмента кости, пораженного опухолью, и его одномоментной реконструкции с помощью индивидуально разработанного эндопротеза".

Протез был создан специалистами НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ с учетом точной анатомии пациентки.

"Благодарен ректору СамГМУ Александру Колсанову и руководителю Центра онкоортопедии Самарского областного клинического онкодиспансера Виктору Иванову, а также команде врачей, специалистов-разработчиков и всем, кто трудился над тем, чтобы такие сложнейшие операции в регионе стали реальностью, — заявил глава региона. — Была проделана действительно большая слаженная междисциплинарная и межведомственная работа. Результат которой — сохранение здоровья, а это самое важное".