В Кошкинском районе развивается медицина благодаря нацпроектам и поддержке правительства региона

В рамках рабочего визита министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов проконтролировал работу больницы в Кошкинском районе. Министр осмотрел обновленные объекты, пообщался с медицинскими работниками и пациентами.

"В Кошкинской больнице в этом году обновлена кровля, заменены два грузовых лифта. Идёт последовательный ремонт учреждения. В прошлом году открыт кабинет компьютерной томографии, в этом году будет установлен дополнительный флюорограф. На 2027 год запланировано строительство женской консультации в рамках национального проекта "Семья", — рассказал Андрей Орлов.

Учитывая, что Кошкинский район — один из отдаленных от столицы региона, министр отметил приоритетность комплексного подхода к развитию и укреплению материально-технической базы. "Мы продолжим совершенствовать условия в муниципальных районах, в том числе и в Кошкинском. Ежегодно в Самарской области запланировано возведение не менее 26 фельдшерско-акушерских пунктов. Это позволит планомерно обновлять медицинскую инфраструктуру и создавать новые точки оказания помощи там, где это требуется по численности населения", — подчеркнул он.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счет средств регионального бюджета и при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В 2026 году планируется провести капитальный ремонт 42 стационарных и поликлинических отделений. Также за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.