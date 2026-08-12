Суд начал процесс о снятии с выборов кандидата Михаила Матвеева

Самарский областной суд в среду, 12 августа, начал рассматривать иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы Михаила Матвеева. За одно заседание разрешить вопрос не удалось — отложить его попросил сам ответчик.

Напомним, истцом выступает зарегистрированный кандидат в депутаты Госдумы Анна Саранцева, выдвинутая Российской партией пенсионеров за социальную справедливость. Она баллотируется по тому же округу, что и Матвеев - по Промышленному одномандатному избирательному округу № 163.

На первом заседании суда 12 августа представитель истца раскрыл суть предполагаемых нарушений со стороны кандидата Михаила Матвеева. В частности, представитель сообщил, что на странице ответчика в соцсети размещены материалы газеты с отчетом депутата. В них якобы есть фото разных авторов, которые нарушают закон об интеллектуальной собственности. Правообладатель некоторых снимков — НИА "Россия Сегодня".

"Правообладателем регулируется порядок использования фото. Считаем, что условия лицензионного соглашения не выполнены", — отметил представитель истца в заседании.

Также представитель истца заявил об использовании шрифтов "Майкрософт", на что компанией наложены ограничения. Кроме того, было приложено заключение специалиста, который указывает, какие шрифты в каких материалах используются.

Истец уточнил, что ответчиком были предприняты попытки удаления изображений. Поэтому попросил приобщить нотариально заверенные подтверждения. Также истец попросил приобщить уточнения к материалу. В дополнительно представленных в суд бумагах указано, что ответчик, кроме прочего, использовал фото другого кандидата (конкурента, по этому же округу) без разрешения автора фото.

Сам Михаил Матвеев в суде говорил не слишком много. Он отметил, что не готов к заседанию, и попросил время для подготовки. "Ходатайствую об отложении заседания, по крайней мере, до завтрашнего дня", — сказал он.

Суд выслушал и представителя Избиркома. Она сообщила, что официально представленный им агитресурс и ресурсы, с которых идет ссылка на агитресурс — по закону являются единым агитационным материалом.

После выступления участников процесса заседание перенесли на 10 часов утра 13 августа.