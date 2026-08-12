Суд начал процесс о снятии с выборов кандидата Михаила Матвеева

Самарский областной суд в среду, 12 августа, начал рассматривать иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы Михаила Матвеева. За одно заседание разрешить вопрос не удалось — отложить его попросил сам ответчик.
Напомним, истцом выступает зарегистрированный кандидат в депутаты Госдумы Анна Саранцева, выдвинутая Российской партией пенсионеров за социальную справедливость. Она баллотируется по тому же округу, что и Матвеев - по Промышленному одномандатному избирательному округу № 163.
На первом заседании суда 12 августа представитель истца раскрыл суть предполагаемых нарушений со стороны кандидата Михаила Матвеева. В частности, представитель сообщил, что на странице ответчика в соцсети размещены материалы газеты с отчетом депутата. В них якобы есть фото разных авторов, которые нарушают закон об интеллектуальной собственности. Правообладатель некоторых снимков — НИА "Россия Сегодня".
"Правообладателем регулируется порядок использования фото. Считаем, что условия лицензионного соглашения не выполнены", — отметил представитель истца в заседании.
Также представитель истца заявил об использовании шрифтов "Майкрософт", на что компанией наложены ограничения. Кроме того, было приложено заключение специалиста, который указывает, какие шрифты в каких материалах используются.
Истец уточнил, что ответчиком были предприняты попытки удаления изображений. Поэтому попросил приобщить нотариально заверенные подтверждения. Также истец попросил приобщить уточнения к материалу. В дополнительно представленных в суд бумагах указано, что ответчик, кроме прочего, использовал фото другого кандидата (конкурента, по этому же округу) без разрешения автора фото.
Сам Михаил Матвеев в суде говорил не слишком много. Он отметил, что не готов к заседанию, и попросил время для подготовки. "Ходатайствую об отложении заседания, по крайней мере, до завтрашнего дня", — сказал он.
Суд выслушал и представителя Избиркома. Она сообщила, что официально представленный им агитресурс и ресурсы, с которых идет ссылка на агитресурс — по закону являются единым агитационным материалом.
После выступления участников процесса заседание перенесли на 10 часов утра 13 августа.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.