16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Единый день голосования стартовал в регионах ПФО Более 11 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют в Самаре Стартовало голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области Общественные наблюдатели Самарской области готовы к трехдневному голосованию В Самарской области еще один избирательный участок получил имя героя СВО

Выборы Власть и политика

В прямом эфире из ЦУР председатель избиркома Самарской области рассказал о явке

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель избиркома Самарской области в прямом эфире из ЦУР рассказал о явке на 15:00 в первый день голосования.

Фото: ЦУР Самарской области

Вадим Михеев напомнил, что в 8:00 1390 избирательных участков открыли двери для желающих проголосовать, и отметил, что явка на данный момент неплохая - 11,81% по региону. В Самаре процент проголосовавших пока составляет 6,33. Самыми активными стали жители Ленинского района, на втором месте - жители Советского.

Также Вадим Михеев отметил активность жителей Похвистнево - 21% и Безенчукского района - около 40% избирателей выполнили свой гражданский долг.

В Кинеле в этом году впервые применена система ДЭГ (дистанционное электронное голосование). Заявки на такую форму волеизъявления подали почти 3 тыс. кинельцев. На 15:00 уже проголосовали 69% от количества подавших заявления.

Председатель избиркома рассказал, что на всех участках работают средства видеофиксации. Кроме того, ведется мониторинг социальных сетей во взаимодействии со специалистами ЦУР Самарской области. Все обращения оперативно отрабатываются. Серьезных замечаний со стороны кандидатов, избирателей и наблюдателей нет.

Для всех граждан работает "горячая линия" избиркома: 8 (846)337-95-01. Любой житель может позвонить по этому номеру, чтобы задать вопрос или сообщить о нарушении.

Вадим Михеев в прямом эфире обратился к избирателям: "Уважаемые избиратели, пожалуйста, выберите удобное время и придите на избирательный участок. Местные выборы наиболее важны для человека, поскольку это наиболее приближенные представители ваши, которые будут не просто представлять ваши интересы, а будет отстаивать интересы вашего района, улицы, конкретного села. Приходите на выборы сегодня, завтра или послезавтра".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5