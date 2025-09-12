В прямом эфире из ЦУР председатель избиркома Самарской области рассказал о явке

Председатель избиркома Самарской области в прямом эфире из ЦУР рассказал о явке на 15:00 в первый день голосования.

Вадим Михеев напомнил, что в 8:00 1390 избирательных участков открыли двери для желающих проголосовать, и отметил, что явка на данный момент неплохая - 11,81% по региону. В Самаре процент проголосовавших пока составляет 6,33. Самыми активными стали жители Ленинского района, на втором месте - жители Советского.

Также Вадим Михеев отметил активность жителей Похвистнево - 21% и Безенчукского района - около 40% избирателей выполнили свой гражданский долг.

В Кинеле в этом году впервые применена система ДЭГ (дистанционное электронное голосование). Заявки на такую форму волеизъявления подали почти 3 тыс. кинельцев. На 15:00 уже проголосовали 69% от количества подавших заявления.

Председатель избиркома рассказал, что на всех участках работают средства видеофиксации. Кроме того, ведется мониторинг социальных сетей во взаимодействии со специалистами ЦУР Самарской области. Все обращения оперативно отрабатываются. Серьезных замечаний со стороны кандидатов, избирателей и наблюдателей нет.

Для всех граждан работает "горячая линия" избиркома: 8 (846)337-95-01. Любой житель может позвонить по этому номеру, чтобы задать вопрос или сообщить о нарушении.

Вадим Михеев в прямом эфире обратился к избирателям: "Уважаемые избиратели, пожалуйста, выберите удобное время и придите на избирательный участок. Местные выборы наиболее важны для человека, поскольку это наиболее приближенные представители ваши, которые будут не просто представлять ваши интересы, а будет отстаивать интересы вашего района, улицы, конкретного села. Приходите на выборы сегодня, завтра или послезавтра".