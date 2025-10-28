16+
Как похорошел Арканар: завершились съемки сериала "Трудно быть богом"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Завершились съемки восьмисерийной остросюжетной драмы "Трудно быть богом" (18+) по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и телеканала НТВ. Производством занимаются "НМГ Студия" и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Создатели сериала впервые раскрыли полный каст проекта.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Это первый сериал, основанный на культовом произведении советских писателей-фантастов. В режиссерском кресле — Дмитрий Тюрин ("Триггер", "Эпидемия", "Спойлер", "Магомаев"). Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Фишер", "Ландыши. Такая нежная любовь", "Балет", "Москва слезам не верит. Всё только начинается" и другие). Продюсеры проекта — Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Тимур Вайнштейн, Теймур Джафаров, шоураннерами стали Теймур Джафаров и Андрей Золотарев.

В далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило прогрессоров — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец…

Ранее уже было объявлено, что роль Руматы в сериале исполняет сербский актер Александар Радойичич (российскому зрителю он знаком по фильму "Балканский рубеж"). В роли Кондора — Сергей Безруков. В основной кастинг проекта вошли Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Фёдор Лавров, Владимир Юматов, Николай Козак, Нина Сеникар, Ирина Паутова, Лев Зулькарнаев, Равшана Куркова, Виктор Добронравов, Артемий Мильграм, Иван Агапов, Мария Денисова, Александр Демидов, Борис Зверев, Константин Денисов, Даниил Киселев, Яна Сексте, Рано Кубаева, Камилла Валиуллина, Александр Мизев и другие актеры.

Съемки сериала "Трудно быть богом" прошли в Иране и Москве, в том числе на территории кинопарка "Москино". Здесь на 6,5 гектарах за пять месяцев были построены уникальные декорации, которые по художественной задумке представляют собой сочетание архитектуры средневековых Европы и Востока. В создании было задействовано свыше 600 строителей, инженеров, художников, скульпторов и декораторов. Комплекс включает 48 строений, формирующих полноценный город для съемок. Среди них — Дворец Кондора с действующим бассейном, акведук высотой 14 метров и длиной более 30 метров, огромная акваторная зона площадью 1 200 квадратных метров, позволяющая проводить подводные съемки и сложнопостановочные каскадерские трюки. Также на территории объекта была возведена центральная скульптура "Воин на пуме" высотой 17 метров и весом более 20 тонн.

Эксклюзивные кадры уникальных декораций, которые были построены специально для съемок, доступны в блоге онлайн-кинотеатра Wink.ru.

