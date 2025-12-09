16+
Треть всех новых сайтов Т2 за 2025 год построены на отечественном оборудовании

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Т2, российский оператор мобильной связи, доведет долю базовых станций "Булат" на своей сети до 3% к концу года. Об этом в интервью РБК рассказал заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2 Алексей Дмитриев. Это обусловлено тем, что треть всех новых сайтов этого года Т2 построила на отечественном оборудовании, объяснил Дмитриев. Он также добавил, что в 2028 году оборудование для пакетной коммутации от другого отечественного вендора — компании "Протей" — будет обслуживать LTE-трафик во всех макрорегионах Т2.

Фото: пресс-служба "Булат"

Импортозамещение — основной фокус Т2 в 2025 году. "Базовые станции становятся драйвером роста мобильной сети в целом, влияя на географическое развитие операторов. Мы протестировали пять потенциальных поставщиков и остановились на решении компании "Булат". Это первая базовая станция в стране, которая работает с 2G и 4G, что отличает решение от китайских аналогов второго и третьего эшелона, и в этой же части соответствует положениям иностранных вендоров класса А", — рассказал Алексей Дмитриев.

Первые базовые станции "Булата" Т2 вывела в эфир в декабре 2024 года в Нижегородской области. Уже в августе 2025 года компания отметила запуск пятисотой базовой станции на сети Курской области, а в ноябре — тысячной в Иркутской области. Итого на конец года более 30% новых сайтов Т2 будут работать на российском оборудовании, всего количество сайтов на "Булате" к концу декабря достигнет 3%.

Помимо этого, Алексей Дмитриев сообщил о том, что на текущий момент весь LTE-трафик макрорегиона "Волга" обслуживается с использованием пакетного ядра компании "Протей" — другого российского разработчика: "В следующем году планируем перенести на отечественное оборудование и трафик макрорегиона "Сибирь". В 2028 году импортозамещение коснется всех макрорегиональных площадок Т2, пообещал он.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" T2:

"Сегодня один из факторов стабильной работы сети — внедрение отечественных решений в телеком-сфере. Российские производители готовы предложить рынку современные и качественные разработки, которые востребованы у Т2 как мобильного оператора. Компания "Протей" впервые в России смогла создать ядро сети для обеспечения связью миллионов пользователей. Сейчас весь LTE-трафик макрорегиона "Волга" обслуживается на базе этой технологии. Практика показывает, что российские решения успешно справляются с задачами отрасли, а опыт "Волги" в ближайшее время планируется масштабировать на другие регионы покрытия Т2".

