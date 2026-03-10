В Борском районе по нацпроекту капитально отремонтируют два участка дорог и два моста

В 2026 году в Борском районе Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" обновят два участка автомобильных дорог общей протяженностью около 5,5 км, а также приведут в нормативное состояние два мостовых сооружения. Работы повысят транспортную доступность и безопасность для жителей районного центра и близлежащих населенных пунктов.

Капитальный ремонт запланирован на двух въездах в село Борское. Так, будет обновлен участок автодороги Кинель — Богатое — Борское протяженностью 2,76 км, проходящий по улице Победы. Кроме того, работы развернутся на участке автодороги "Отрадный — Богатое" — Борское протяженностью около 2,7 км, который включает улицы Степана Разина и Первомайскую.

На всем протяжении участков подрядчикам предстоит выполнить широкий комплекс работ: обновить покрытие, обустроить тротуары и линии наружного освещения, привести в порядок водопропускные трубы, установить новые остановочные павильоны и пешеходное ограждение, дорожные знаки и нанести разметку.

Помимо дорог, в районе отремонтируют два мостовых сооружения на автодороге "Борское — Таволжанка" — Мойка: через овраг Сосновый (протяженностью почти 28 погонных метров) и через овраг Ветлянский (более 41 погонного метра).

"По этим дорогам проходят местные, межмуниципальные и школьные маршруты, рядом расположены школы, детский сад и другие социальные учреждения, — рассказал житель села Борское Владимир Салманов. — Ремонт здесь очень нужен: покрытие требует обновления, есть проблемы с подтоплением, отсутствуют тротуары. Очень ждем ровного покрытия, новых тротуаров и освещения — это сделает наши улицы безопаснее".