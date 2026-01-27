В Самарской области назвали ключевые направления дорожного ремонта в 2025 году

В 2025 г. в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Самарской области привели в нормативное состояние более 230 км автомобильных дорог. Приоритетом стало обеспечение транспортной доступности социальных объектов, включая медицинские и образовательные учреждения, спортивные комплексы и места отдыха.

В ряде районов выполнили ремонт 105 км автодорог к больницам и поликлиникам. Ключевым объектом стал мост через реку Курумка на дороге Волжский — Курумоч — "Урал". Капитальный ремонт сооружения позволил улучшить транспортную связь с Волжской районной клинической больницей, которая обслуживает десятки тысяч жителей.

Наибольший объем работ выполнен на дорогах к образовательным учреждениям. В общей сложности в девяти муниципалитетах обновлено 173,5 км трасс. Капитальный ремонт девятикилометрового участка Московского шоссе в Самаре улучшил транспортную доступность школ, колледжей и вузов.

"Развитие дорожно-уличной сети — это вопрос качества жизни. Мы концентрируем ресурсы на ремонте объектов, обеспечивающих доступ к ключевым учреждениям — поликлиникам, школам и спортивным центрам. Особое внимание уделяется транспортной доступности для жителей отдаленных населенных пунктов. Этот приоритет заложен в основу всей нашей работы", — отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

В восьми муниципальных образованиях обновлены дороги, ведущие к спортивным объектам — всего более 81 км. В Богатовском районе капитально отремонтирован 10-километровый участок автодороги Богатое — "Самара — Оренбург". Эта трасса станет основным подъездом к новому физкультурно-оздоровительному комплексу в селе Богатое, строительство которого планируется начать в 2026 году.

"Многие жители близлежащих сел раньше регулярно приезжали на тренировки и кружки в старое здание. Сейчас все с нетерпением ждут, когда по новой, качественно отремонтированной дороге можно будет доехать до современного спортивного объекта", — рассказал заместитель главы Богатовского района Андрей Сальников.

Туристическую привлекательность региона усилил ремонт более 55 км дорог, ведущих к рекреационным объектам в четырех районах и Самаре. В областном центре капитальный ремонт улиц Некрасовской, Маяковского и Льва Толстого улучшил подъезды к набережной Волги. Также отремонтирован участок автодороги "Сызрань — Шигоны" — Волжский Утес протяженностью 3,289 км в Шигонском районе, ведущий к турбазе "Солнечный Мыс".

Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным, находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В 2026 г. основной приоритет также будет отдан дорогам, обеспечивающим подъезд к социальным учреждениям региона.