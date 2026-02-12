16+
Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре предложили продлить 4 улицы: карта

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы концепции развития Безымянки озвучили предложения по модернизации улично-дорожной сети района. Среди них — продление четырех магистралей.

Фото: Юлия Зиганшина

Новые участки дорог предлагается построить по улице XXII Партсъезда — от Заводского шоссе до набережной реки Самары и между Ставропольской и проспектом Карла Маркса. Улицу Земеца хотят продлить до Ветлянской, Береговую — примерно до поселка Падовка, Советской Армии — до Заводского шоссе. Посмотрите карту.

На улице Земеца также предполагается реконструкция участка от Заводского шоссе до Береговой. Аналогичные работы планируются и на улице Береговой.

Многоэтажки с зелеными террасами, новые дороги и теплые остановки, общественные центры и пляжи. Всё это и не только в будущем может появиться на территории Безымянки. Архитекторы по заказу властей подготовили концепцию развития этой знаковой для Самары территории. Публикуем подробности с эскизами и схемами.

Концепцию развития Безымянки разработало АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" по заказу регионального минграда. Особое внимание специалисты уделили вопросам жилищного строительства и отбору площадок под комплексное развитие территорий (КРТ). Исходя из расчетов транспортной нагрузки, были сформированы предложения по модернизации дорог.

"Решения по развитию улично-дорожной сети Безымянки сформированы в рамках концепции КРТ и носят рекомендательный характер. Конкретные параметры реконструкции улиц и очередность реализации мероприятий будут определять по результатам транспортного моделирования и расчетов пропускной способности", — уточняют авторы концепции.

