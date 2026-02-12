В Самаре предложили продлить 4 улицы: карта

Авторы концепции развития Безымянки озвучили предложения по модернизации улично-дорожной сети района. Среди них — продление четырех магистралей.
Новые участки дорог предлагается построить по улице XXII Партсъезда — от Заводского шоссе до набережной реки Самары и между Ставропольской и проспектом Карла Маркса. Улицу Земеца хотят продлить до Ветлянской, Береговую — примерно до поселка Падовка, Советской Армии — до Заводского шоссе. Посмотрите карту.
На улице Земеца также предполагается реконструкция участка от Заводского шоссе до Береговой. Аналогичные работы планируются и на улице Береговой.
Концепцию развития Безымянки разработало АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" по заказу регионального минграда. Особое внимание специалисты уделили вопросам жилищного строительства и отбору площадок под комплексное развитие территорий (КРТ). Исходя из расчетов транспортной нагрузки, были сформированы предложения по модернизации дорог.
"Решения по развитию улично-дорожной сети Безымянки сформированы в рамках концепции КРТ и носят рекомендательный характер. Конкретные параметры реконструкции улиц и очередность реализации мероприятий будут определять по результатам транспортного моделирования и расчетов пропускной способности", — уточняют авторы концепции.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?